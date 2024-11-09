Yozgat Valiliği'nden 'kayıp öğrenci' iddialarına yanıt

Sosyal medyada KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda 1 öğrencinin kayıp olduğu iddialarının yayılmasının ardından Yozgat Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

Yozgat Valiliği'nden 'kayıp öğrenci' iddialarına yanıt
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DHA
Yayınlanma: 09.11.2024 - 09:21

Yozgat Valiliği, Sürmeli Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu'nda 1 öğrencinin kayıp olduğu ve kaçırıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Valiliğin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlimiz merkezinde üniversite yerleşkesi içerisinde bulunan Sürmeli KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrenciler arasında ve bazı sosyal medya hesaplarında, bir öğrencinin kayıp olduğu ve kaçırılmış olabileceği şeklinde asılsız iddialar yayılmıştır. İddialar üzerine emniyet birimlerimizce KYK yurdu ve çevresinde yapılan inceleme ve tahkikatta herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamış ve olayın asılsız olduğu ve böyle bir durumun yaşanmadığı anlaşılmıştır.

Öğrencilerimizden ve vatandaşlarımızdan ricamız bu tür asılsız haberlere inanmamaları ve resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları önem arz etmektedir. Öte yandan bu asılsız haberi paylaşan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlatılmıştır."


Etiketler: #kayıp #Yozgat

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