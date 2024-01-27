Yozgat'ta 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptıklarını iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Jandarma ekipleri, M.D.'ye ait bağevinden güvenlik kamerası ve motosiklet çalındığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kimlikleri belirlenen şüpheliler H.T., M.A. ve E.K., düzenlenen operasyonla Boğazlıyan ilçesinde yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakimlikçe tutuklandı.
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