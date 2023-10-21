Yozgat’ta IŞİD şüphelisi tutuklandı
Yozgat’ta gözaltına alınan Irak uyruklu IŞİD şüphelisi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü IŞİD adına çatışma bölgelerinde silahlı eylemlere katıldığı ve yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen S.K'nin, Yozgat’ta saklandığını tespit etti.
Kent merkezi Aşağınohutlu Mahallesi’ndeki bir adrese operasyon düzenleyen jandarma, şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.
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