Yozgat'ta 'Tost' uygulaması ile yatırım dolandırıcılığı: 4 gözaltı

Yozgat’ta Tost uygulaması ile ilgili yatırım mağduriyetleri üzerine başlatılan soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı.

Yozgat'ta 'Tost' uygulaması ile yatırım dolandırıcılığı: 4 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 12:08

Edinilen bilgilere göre, Yozgat’ta yüksek kazanç vaadi ile yatırım yapılmasını teşvik eden Tost uygulaması üzerinden yatırım yapan bazı vatandaşların paralarını çekemedikleri ve hesaplarına erişemedikleri şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince Tost uygulamasını yakın arkadaş gruplarına ve sosyal çevrelerine tanıtım yaparak yatırım yapmaya teşvik ettikleri tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara yüksek kazanç vaadi ile yapılan dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunarak, şüpheli durumlarla karşılaşan vatandaşların güvenlik güçlerine ihbarda bulunmalarını istedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #uygulama #Yozgat

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