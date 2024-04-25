YRP Belediye Başkanı Ali Öztoklu partisinden istifa etti

Konya'nın Doğanhisar'da Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Ali Öztoklu partisinden istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 15:54
YRP Belediye Başkanı Ali Öztoklu partisinden istifa etti
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Konya'nın Doğanhisar ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Ali Öztoklu, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Önemli bir karar aldığını belirten Öztoklu, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren belediye başkanlık görevime, bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Bu kararı almamın en önemli sebebi ise Doğanhisar'ımızın kalkınması ve refahı için çıktığım bu yolda, bağımsız bir belediye başkanı olarak daha etkili ve geniş kapsamlı projeleri hayata geçirebileceğime inanıyor olmamdır. Bu sebeple Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğimi ve yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğimi siz değerli hemşehrilerime ve kamuoyuna saygılarımla arz ediyor, destek ve dualarınızı bekliyorum."

Yerel seçimlerde Konya’nın Doğanhisar ilçesinde Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan Adayı Savaş Özdemir ile Yeniden Refah Partisi adayı Ali Öztoklu arasında kıyasıya mücadele geçmiş ve seçimin galibi 190 oy farkıyla Ali Öztoklu olmuştu.

 

 


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