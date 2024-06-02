YSK Başkanı Ahmet Yener: Şu an için herhangi bir olumsuz durum yok, her şey yolunda gidiyor
YSK Başkanı Ahmet Yener, bugün 3 ilçe ve 4 beldede yenilenen yerel seçimlerle ilgili "Şu an için herhangi bir olumsuz durum yok, her şey yolunda gidiyor" dedi.
31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından yapılan itirazlar sonucunda seçimlerin yenilenmesine karar verilen Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli-Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt-Akpazarı ve Aksaray Merkez-Sağlık beldelerinde oy verme işlemi sürüyor.
"HERŞEY YOLUNDA GİDİYOR''
Yüksek Seçim Kurulu önünde gazetecilere açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, seçimlerin sorunsuz olarak devam ettiğini belirterek, bu şekilde devam etmesi dileğinde bulundu.
Saat 17.00 itibarıyla sandıkların açılacağını anımsatan Yener, "21.00'den önce yayın yasağının kaldırıp kaldırılmayacağına kurul olarak karar verip sizlere duyuracağız. Şu an için herhangi bir olumsuz durum yok, her şey yolunda gidiyor" dedi.
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