YSK’den ara seçim kararı: 7 Haziran’da sandık kurulacak

YSK'nın, belde statüsü kazanan 5 yerleşim yerinde mahalli idareler seçiminin 7 Haziran'da yapılmasına ilişkin kararı, 26 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

YSK'nın aldığı karar sonucunda, Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesindeki Bağtaşı, Gümüşhane'nin Merkez ilçesindeki Tekke ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Mustafapaşa’nın belde statüsü kazanması nedeniyle bu yerlerdeki belediye başkanı ve meclis üyeliği seçimlerinin, 7 Haziran 2026’da yapılmasına karar verilmişti.

YSK, dün de belde statüsü mahkeme kararlarıyla devam eden Tokat ili, Yeşilyurt ilçesi, Kuşçu Belde Belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçiminin 7 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek olan ara seçimlerle birlikte yapılmasına karar verdi. Böylece, belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde mahalli idareler seçimi 7 Haziran 2026'da yapılacak.

BELDE STATÜSÜ KALDIRILMIŞTI, DAVA AÇILDI

YSK’nın kararına göre, 2011 yılı nüfusu esas alınarak tüzel kişiliği kaldırılan Tokat ili, Yeşilyurt ilçesi Kuşçu Belde Belediyesi’nce, belde statüsünün kaldırılmasıyla ilgili açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi işlemin iptaline karar verdi.

İptal kararı, davalı idare tarafından temyiz edildi, ancak ka0rar, Danıştay 8. Dairesi’nce onandı.

STATÜNÜN KALDIRILMASI KARARI İPTAL EDİLDİ

Onama kararına karşı karar düzeltme yoluna başvurulması üzerine, Danıştay 8. Dairesi tarafından karar düzeltme talebinin reddine karar verildi. Bu karar üzerine Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin iptal kararı, 3 Nisan 2026’da kesinleşmiş oldu.

KARARIN KESİNLEŞMESİ ÜZERİNE YSK’YA BAŞVURU YAPILDI

Kesinleşen yargılama süreci sonucunda, Belde Belediye Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu’na başvurarak, Kuşçu Beldesi’nin belediye statüsünün devam ettiğini belirtti, Kuşçu Beldesi Belediye Başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinin yapılmasına yönelik sürecin başlatılmasını talep etti.

YSK, DÜNKÜ GÜNDEM TOPLANTISINDA ELE ALDI

Başvuruyu dün gündem toplantısında inceleyen YSK, 3 Nisan 2026’da kesinleşen yargı kararı gereği, Kuşçu Beldesi’nin tüzel kişiliğinin belediye statüsünde devam ettiğinin ortaya çıkması karşısında, Kuşçu Beldesi belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçiminin 7 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak olan ara seçimlerle birlikte yapılmasına karar verdi.

YSK kararında, ilgili Kanun gereği, "2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre nüfusu 2000’in altında olan belediyelerin tüzel kişilikleri ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılarak bu belediyeler köye dönüştürülmüştür" hükmü hatırlatıldı.

Tokat ili, Yeşilyurt ilçesi, Kuşçu Beldesi’nin de ilgili Kanun gereği köye dönüştürüldüğü, bu işlemin iptali istemiyle açılan davada işlemin iptaline ilişkin verilen kararın Danıştay sürecini de tamamlayarak kesinleştiği anlatılan YSK kararında, "Bu itibarla Kuşçu Beldesinin tüzel kişiliğinin belediye statüsünde devam ettiğinin ortaya çıkması karşısında, Kuşçu Beldesi belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçiminin 7 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak olan ara seçimlerle birlikte yapılmasına oy birliği ile karar verildi" denildi.

YEREL SEÇİM ARA TAKVİMİ BAŞLADI

Kararı değerlendiren CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK'nın an itibarıyla seçim kanunlarını, 2023 yılından bu yana öncesinde yaşanmış istisnaları bir tarafa bırakarak, mevcut karar, kural ve uygulamalarına sadık kalmaya özenle devam ettiğini vurguladı.

Yakupoğlu, yerel seçim ara takviminin başladığını, seçmen listelerinin bugün askıya çıkacağını bildirdi.

Hadimi Yakupoğlu, seçimin yapılacağı eski köy, yeni beldelere yüzlerce hatta Gümüşhane Tekkeköy'e binin üzerinde seçmen taşındığını, yasal düzenleme karşısında belde statüsü kaldırılan yerleşim yerlerinin, itiraz ederek kararlara karşı çıktıklarını anlattı. Bunlardan birinin de Kuşu beldesi olduğunu, Kuşu'nun da nüfusu 2000'in altına düştüğü için köy yapıldığını söyleyen Yakupoğlu, "Orada yaşayanlar bu durumu asla kabul etmediler. Direndiler, davalar açtılar, Seçim Kurullarına defalarca başvurdular, reddedildiler, yerel seçim genel seçiminde ‘Kuşu Mahalle Muhtarı’ seçmeyerek, sandığa gitmeyip, sivil itaatsizlik yaptılar" dedi.

Kuşçu Beldesi'nin de statüsünün kaldırılması kararına karşı yaptıkları itirazlardan sonuç alarak son anda idari yargı sürecinin sonuçlandığını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdiklerini aktaran Yakupoğlu, "Sayın Ahmet Yener'in insiyatifiyle dün akşamüstü yapılan Yüksek Kurul Toplantısı'nda, Kuşçu da 7 Haziran ara seçimlerine katılacak. Ben de sivil itaatsizlik başarısını adeta fotofiniş olsa da tüm sürece tanık olduğum için seçim hukukunun varlığını bir nebze de olsa hissedebildiğim için canı yürekten Yüksek Kurulu kutluyorum" değerlendirmesini yaptı.