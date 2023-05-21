YSK duyurdu: Yurtdışında kullanılan oy sayısı 1 milyonu aştı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamada, yurtdışındaki temsilciliklerde şu ana kadar 1 milyonun üzerinde Cumhurbaşkanlığı ikinci turu için oy kullandığı bildirildi.
13. Cumhurbaşkanı seçimlerinin 2'nci tura kalması sonrası yurt dışında oy verme işlemi ikinci gününde de devam etti.
Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 19.30 itibarıyla yurtdışında toplam 1 milyon 38 kişi oy kullandı.
TEMSİLCİLİKLERDE 24 MAYIS'A KADAR
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'a, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.
14 MAYIS'TA 1.8 MİLYON OY
YSK'nin açıkladığı sonuçlara göre, yurtdışında şu ana kullanılan oy sayısı, 14 Mayıs için kullanılan oy toplamının yarısından fazla oldu. 14 Mayıs için gümrük kapılarında ve 73 ülkedeki yurtdışı temsilciliğinde 1,8 milyon seçmen oy kullanmıştı.
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