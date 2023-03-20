YSK tarafından belirlenen 'SEÇSİS' ve 'SSPS' işleyişi hakkında genelge Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) ve Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi'nin (SSPS) işleyişi hakkında yayımlanan genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

DHA
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 07:55
YSK tarafından belirlenen 'SEÇSİS' ve 'SSPS' işleyişi hakkında genelge Resmi Gazete'de
Abone Ol google-news

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) ve Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi’nin (SSPS) kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyerek Resmi Gazete'de yayımladı.

SONUÇLAR ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE GÖNDERİLEMEYECEK

Buna göre; ilçe seçim kurulları, sandık sonuçları ile taranmış imzalı tutanakları SEÇSİS’e yükleyecek. Siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları, SSPS üzerinden bu verilere erişebilecek. SSPS üzerinden ulaşılan sandık sonuçları ve tutanaklar, üçüncü şahıslara gönderilemeyecek.

Bu sandık sonuçları geçici olacak ve itiraz edilemeyecek. Siyasi partilerin ve cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekilinin, Siyasi Parti Portalı üzerinden talepte bulunması gerekli olacak.

İlçe seçim kurulları, sandık sonuçları ile taranmış imzalı tutanakları SEÇSİS'e yükleyecek. 


YSK Seçim seçim kurulları seçimler Yüksek Seçim Kurulu

İlgili Haberler

YSK, oy kullanılacak gümrük kapılarını açıkladı

YSK, oy kullanılacak gümrük kapılarını açıkladı
YSK, gümrük kapılarında 'oy verme' işlemine dair esasları belirledi

YSK, gümrük kapılarında 'oy verme' işlemine dair esasları belirledi
YSK'nin yurt dışı sandıklarına ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de

YSK'nin yurt dışı sandıklarına ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de

En Çok Okunan Haberler