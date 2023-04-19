YSK'den 'aday bakanlar' kararı
YSK, milletvekili adayı olan bakanların istifa etmesine gerek olmadığına karar verdi.
Muhalefet partileri milletvekili adayı olan bakanların istifa etmesi gerektiğini, istifa etmemeleri halinde adaylıklarının kabul edilmemesi yönünde Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunmuştu.
NTV'nin haberine göre, başvuruyu inceleyen YSK, muhalefetin itirazını reddedetti. Kararda, bakanların atanma usullerinin farklı olması ve Meclis’te yemin etmeleri nedeniyle kamu görevlisi sayılamayacakları vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra kabinede yer alan 16 bakan AK Parti listelerinden milletvekili adayı olmuştu.
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