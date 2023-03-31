YSK'den Cumhurbaşkanı adaylarına bağış kararı
Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı adayları bağış toplamak için döviz hesabı açtırabilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile Cumhurbaşkanı Seçiminde cumhurbaşkanı adaylarına Yapılacak Yardım ve Bağışlar ile Adayların Mal Bildirimine ilişkin Usul ve Esasları Gösterir 201 Sayılı Genelge'ye 'Döviz ile yapılacak yardım ve bağışlar' başlıklı 5/A maddesi eklendi.
Karara göre, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde cumhurbaşkanı adayları, bağış toplamak için döviz hesabı açtırabilecek. Cumhurbaşkanı adaylarına en yüksek nakdi bağış ve yardım miktarı olan 55 bin 598 TL'nin karşılığı döviz tutarını geçmemek şartıyla döviz cinsinden yardım ve bağış yapılabilecek. Bağış ve yardımlarda, yapıldığı günden bir önceki gün Resmi Gazete'de ilan edilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Efektif Satış Kuru dikkate alınacak.
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