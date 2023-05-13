YSK'nin kararının ardından İnce'den paylaşım: Çabalarınız boşa gitmeyecek
YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli sayılacağını açıkladı. İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Çabalarınız boşa gitmeyecek, bu mücadeleyi 14 Mayıs'ta Memleket Partisi'ni Meclis'e taşıyarak taçlandıracağız" dedi.
YSK Başkanı Ahmet Yener, Memlekete Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi üzerine; yurtdışında İnce'ye verilen ve 14 Mayıs'taki seçimlerde yurtiçinde verilebilecek oyların geçerli sayılıp sayılmayacağına ilişkin YSK kararını açıkladı.
6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 12'nci maddesinin; aday listesinin Resmi Gazete'de ilanından sonra yapılan cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmelerin geçerli olmayacağına ilişkin olduğunu ifade eden Yener, "6271 sayılı yasanın ilgili maddeleri ve 298 sayılı yasanın ilgili maddeleri değerlendirilmiş ve kurulumuz yapığı toplantı sonucunda oy birliği ile Sayın Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin 1'inci oylamadan sonra geçerli olduğu ve bu süreçte Sayın Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli oy olarak kabul edilmesi sonucuna varmıştır. Seçim ile ilgili de tüm tedbirlerin alındığını paylaşırız" ifadelerini kullandı.
İnce YSK'nin kararının ardından sosyal medya hesabından yaptğı paylaşımında, "Emekleriniz, fedakarlıklarınız için hepinize teşekkür ediyor, gözlerinizden öpüyorum. Çabalarınız boşa gitmeyecek, bu mücadeleyi 14 Mayıs'ta Memleket Partisi'ni Meclis'e taşıyarak taçlandıracağız. Her evden bir oy Memleket Partisi’ne, hep birlikte sandığa" dedi.
Emekleriniz, fedakarlıklarınız için hepinize teşekkür ediyor, gözlerinizden öpüyorum. Çabalarınız boşa gitmeyecek, bu mücadeleyi 14 Mayıs'ta Memleket Partisi'ni Meclis'e taşıyarak taçlandıracağız ??— Muharrem İNCE (@vekilince) May 13, 2023
Her evden bir oy Memleket Partisi’ne, hep birlikte sandığa! pic.twitter.com/xNPNPaGfqC
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