YTÜ’de Boykot Kafe’ye soruşturma!

Boykot Kafe, 14-15-17 Nisan tarihlerinde Espresso Lab gibi ticari işletmelere karşı düzenlenen tüketim boykotunun bir parçası olarak kurulmuştu. Öğrenciler, kar amacı gütmeyen bu girişimle kampüste alternatif bir dayanışma ortamı yaratmayı hedeflemişti. Ancak üniversite yönetimi, bu girişimi “izinsiz etkinlik” olarak değerlendirdi ve dört öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Öğrencilerin açıklamasına göre, hakkında soruşturma açılan isimlerden biri iddia edilen tarihlerde kampüs alanında dahi bulunmuyordu. Ayrıca, 17 Nisan’da standa Filistin ve LGBTİ+ bayraklarının asılmasının ardından özel güvenlik birimleri (ÖGB) tarafından tehdit edildikleri ve fiziksel saldırıya uğradıkları da dile getirildi.

“BİZİ SORUŞTURMALARLA KORKUTAMAZSINIZ”

Evrensel’in haberine göre; YTÜ Öğrenci Temsilciliği, “Öğrencilere fiziksel şiddet uygulayan güvenlik görevlilerine ve onlara 'Süpürün!' talimatı veren amirlerine soruşturma açılacak mı?” diye sorarak çifte standarda dikkat çekti. Temsilcilik, öğrencilerin demokratik haklarını kullandığını ve hiçbir ticari amaç taşımayan bu girişimin cezalandırılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Öğrenciler açıklamalarında, “Biz bu ülkenin geleceğiyiz. Hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı dayanışmayı büyütüyoruz. Uydurma gerekçelerle bizi soruşturmalarla korkutamazsınız!” ifadelerini kullandı.

YTÜ yönetiminden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmazken, öğrenci temsilcilikleri ve dayanışma grupları soruşturmaların iptali için çağrılarını sürdürüyor. Öğrenciler, üniversitelerde ifade özgürlüğü ve demokratik hakların savunulması için mücadeleye devam edeceklerini belirtiyor.



