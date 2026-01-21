YTÜ’deki hazırlık öğrencileri eğitimde fırsat eşitsizliği iddiasıyla CİMER’e başvurdu: Pahalı kitap dayatması

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu’nda İngilizce hazırlık programında uygulanan “çevrimiçi modül” sistemi, öğrencilerin yüksek maliyetli ders kitaplarını almadan ölçme-değerlendirme sürecine katılamadığı iddialarıyla tartışma konusu oldu.

Öğrenciler, yaklaşık 16 bin TL tutarındaki kitap setlerinin fiilen zorunlu hale getirildiğini belirtirken üniversite yönetimi Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan başvurulara verdiği yanıtlarda uygulamanın hukuka aykırı olmadığı görüşünü ifade etti.

‘ALAMAYAN PUAN KAYBEDİYOR’

Öğrenciler tarafından CİMER’e iletilen başvurularda, İngilizce hazırlık derslerinde kullanılan kitaplarla birlikte verilen çevrimiçi modüle erişimin yalnızca bu kitaplarda yer alan QR kodlar aracılığıyla sağlandığı belirtildi. Başvurularda, çevrim içi modül üzerinden yapılan ödevlerin dönem sonu notunun yüzde 10’unu etkilediği, kitapları alamayan öğrencilerin ise değerlendirme sürecine katılamadığı için 90 üzerinden değerlendirildiklerini belirttiler. Bir başvuruda, sınıfta yaklaşık 22-23 öğrenci bulunduğu, yalnızca iki öğrencinin kitaplara erişebildiği, geri kalan öğrencilerin maddi nedenlerle bu materyalleri alamadığı belirtildi.

Aynı durumun hazırlık programındaki diğer sınıflarda da yaygın olduğu vurgulanarak toplamda 2 bin 500-2 bin 800 civarında hazırlık öğrencisi bulunduğu hatırlatıldı. Öğrenciler, KYK burs ve kredisinin 4 bin TL olduğu bir dönemde, bir öğrencinin bu kitapları alabilmesi için aylarca yemeden içmeden geçinmesi gerektiğine dikkat çekti. Eğitim hizmetinin, ücretli materyallere fiilen bağlanmasının eğitimde fırsat eşitliği ilkesine aykırı olduğu savunuldu.

Başvurularda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda öğrencilerin belirli bir ticari kaynaktan kitap satın almaya zorlanmasına ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı da vurgulandı.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ ‘ZORUNLU DEĞİL’ DİYE YANIT VERDİ

Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü, CİMER üzerinden ilettiği yanıtlarında öğrencilerin iddialarını reddetti. Üniversite yönetimi, 16 bin TL’nin tek bir kitaba değil, bir akademik yıl boyunca farklı seviyelerde kullanılan yaklaşık 10 ders kitabının toplam maliyetine karşılık geldiğini savundu. Kitapların belirli bir satıcıdan alınmasının zorunlu olmadığı, öğrencilerin kitapları istedikleri yerden temin edebileceği ifade edildi.

Yanıtlarda, öğrencilerin hazırlık programından başarılı sayılabilmesi için asıl belirleyici unsurun İngilizce yeterlik sınavı olduğu da vurgulandı. Üniversite yönetimi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için destek programları bulunduğunu belirtirken bu desteklerin “sınırlı kontenjan” kapsamında sunulduğunu da kabul etti. Öğrenciler ise bu ifadenin, uygulamanın tüm öğrencilere eşit biçimde sunulamadığını gösterdiğini savundu.