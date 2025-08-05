Yüksek Askeri Şûra bugün toplanıyor: CHP ve İYİ Parti’den uyarılar

YAŞ toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) görevli albaylar, amiraller ve generallerden bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar ve kadrosuzluktan emekliliğe sevk edilecekler belirlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği YAŞ toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Millî Eğitim ve Millî Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları katılacak.

4 KOMUTANLA DEVAM

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu 2023 yılından bu yana görevde. Gürak’ın görev süresi 2027’ye kadar devam ediyor ancak Bayraktaroğlu ve Kadıoğlu’nun görev süreleri doldu. Buna karşın Erdoğan’ın her iki isme birer yıl daha görev vermesi bekleniyor. 2022’den beri görevde olan 65 yaşındaki Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun ise bu yıl yaş haddinden emekli olması bekleniyordu. Ancak TSK Personel Kanunu’nda geçtiğimiz ay yapılan değişiklikle yaş haddi 65’ten 67’ye ve Cumhurbaşkanı isterse 72’ye çıkarıldı. Bu nedenle Tatlıoğlu’nun en az 1 yıl daha görev alması bekleniyor. TSK Personel Kanunu’nda yapılan değişiklik, orgeneral ve oramirallerin 72 yaşına kadar görev yapabilmesinin önünü açıyor. Yasa değişikliğiyle ayrıca, YAŞ kararıyla hizmet süreleri uzatılabilecek general ve amirallerin sayısı yıllık 36’dan 60’a, zorunlu hâllerde ise 75’e çıkarıldı. YAŞ toplantısında bunun etkilerinin, general ve amiral sayısının artışıyla görülmesi bekleniyor.

‘S İYASİ SAİKLE KARAR ALINMAMALI’

CHP’nin Millî Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, geçtiğimiz günlerde YAŞ konusunda uyarılar yapmıştı. TSK’ye siyasi müdahalenin devletin bekası ve milletin güvenliğine zarar verdiğini, bunun geçmişte farklı örneklerle görüldüğünü belirten Bağcıoğlu, bu yılki YAŞ’ta siyasi saiklerle karar alınmaması gerektiğini kaydetmişti. Bağcıoğlu ayrıca ‘açlık sınırında olan Türk Silahlı Kuvvetleri emekli personelinin yaşam şartlarını düzeltici tedbirlerin’ ve ‘yokluğuyla millî güvenlik sorunu hâline gelen askeri sağlık sisteminin tekrar tesisinin’ toplantıda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmişti.

‘YAŞ YAPISI DEĞİŞMELİ’

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Ali Demir ise Cumhuriyet’e verdiği demeçte, Atatürk’ün, “Bir ordunun kıymeti, zabitan ve kumanda heyetinin kıymeti ile ölçülür” sözünü anımsattı. Bu söz bağlamında, Yüksek Askeri Şûra’da liyakat ve ehliyet esas alınarak karar verilmesini istedi. “TSK’nin emir ve komuta sürecinde herhangi bir şekilde rolü bulunmayan Adalet, Dışişleri, İçişleri, Hazine ve Maliye, Millî Eğitim Bakanları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı YAŞ üyeliğinden çıkarılmalıdır” diyen Demir, bunların yerine Şûra’ya Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri’nin, Donanma Komutanı’nın, ordu komutanlarının ve orgeneral ile oramirallerin girmesi gerektiğini söyledi. Demir bu sayede askerler hakkında alınacak kararları, onları çok daha iyi tanıyan askeri nosyona sahip kişilerin vereceğini belirtti. ANKARA

KOMUTA KADEMESİ ÖZEL İLE DAVALIK

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen 5 teğmenin ordudan ihraç edilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 26 Şubat’ta, “Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayri nizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetleri Komutanı’nın nasıl mobbing uyguladığını biliyorum. Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun ardından Özel’e, “Başkomutan olarak sana sesleniyorum: Ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini biliriz” sözlerini kullanmıştı. Bunun üzerine Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanları ile Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı, Özgür Özel’e ayrı ayrı manevi tazminat davaları açmıştı.