Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor: Kadro ve yaş haddi masada

Bugün gerçekleşecek YAŞ toplantısına AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları da hazır bulunacak.

Bir süre önce TBMM'de yasalaştırılan Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'ndaki yeni düzenlemelerle, 75 general ve amiral Yüksek Askeri Şura'nın 3'te 2 çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebilmesinin yolu açılmıştı.

Sabah'ın haberine göre bu düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilecek YAŞ toplantısında, değişimler ele alınacak.

2023 yılında ataması yapılan Hava Kuvvetleri komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun yaş hadleri henüz dolmadı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 2024 yılında bir yıl uzatılmıştı. Yaş haddini 72'ye çıkaran yeni düzenleme nedeniyle Tatlıoğlu'nun kuvvet komutanlığı görevine devam edebileceği ifade ediliyor.

Toplantının bir günde tamamlanması beklenirken, YAŞ kararları Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna duyurulacak.