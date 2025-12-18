Yüksek Seçim Kurulu için yeni başkan seçilecek

11 üyeli YSK'de Başkan Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev süresi doluyor. Yargıtay kontenjanından YSK'ye seçilen Başkan Yener, üyeler Orhan Usta ve Mahmut Akgün ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Ekrem Özübek, üyeler Ali Ürker ve Battal Öğüt’ün görev süresi, ocak ayının ikinci haftasında sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun gereği, üyelerin görev süresi 6 yıl, süresi biten üye yeniden seçilebiliyor, Başkan ve Başkanvekili, Kurul üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. Kurulun görev süresi biten üyeleri yerine, yenilerinin belirlenmesi için üç yılda bir ocak ayının ikinci yarısında seçim yapılıyor ve üyelerin görev süresi, seçilme tarihlerine bakılmaksızın bu ayın son gününden itibaren hesaplanıyor.

Yeni üyelerin tamamının seçilmelerine kadar eski üyeler görevlerine devam edecek.

YARGITAY VE DANIŞTAY GENEL KURULLARINCA YENİ ÜYELER SEÇİLECEK

Görev süresi dolacak, Başkan dahil 6 üyenin yerine, yeni üyelerin belirlenmesi için ocak ayının ikinci haftasında Yargıtay ve Danıştay genel kurullarınca seçim yapılacak.

YSK’de görev süresi biten üyelerin yerine Yargıtay ve Danıştay'da yapılacak seçim sonucu belirlenecek yeni YSK üyeleri, yemin edecek.

Yemin töreninin ardından YSK Başkanlığı ve Başkanvekilliği için seçim yapılacak. Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan üye, YSK'nin yeni başkanı olacak.

AHMET YENER DÖNEMİ

Yener'in YSK Başkanlığı döneminde, hayata geçirilen bazı uygulamalar dikkati çekti.

Görme engelli seçmenlerin, yardım almadan, bağımsız ve gizli oy kullanmasını sağlayan şablonun hayata geçirildiği bu dönemde, Türk Devletleri arasında seçim yönetimi alanında tecrübe paylaşımı, kurumsal işbirliği ve ortak standartlar geliştirilmesi amacıyla Türk Dünyası Seçim Kurulları oluşumu hayata geçirildi.