Yüksek ses kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

09 Kasım 2021 Salı, 23:11

Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Karbeyaz Mahallesi'nde meydana geldi.

Mahallede bakkallık yapan Arif Bereket, kendisine ekmek getiren fırıncı ile sohbet etmeye başladı. Bakkal dükkanının yanındaki evde oturan Ayhan İ. ise iddiaya göre, ikilinin yüksek sesle konuştuklarını söyleyip, sessiz olmalarını istedi. Bunun üzerine Bereket ile komşusu Ayhan İ. arasında tartışma çıktı.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki av tüfeğini alarak bakkala gelen Ayhan İ., Bereket'e ateş açtı.

Bereket kanlar içerisinde yığılırken, olayı gören yakınları ise Ayhan İ.'ye saldırıp, linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan kontrolde Arif Bereket'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan Ayhan İ. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI GERÇEKLEŞTİ

Ayhan İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili araştırma sürdürülüyor.