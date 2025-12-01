Yüksek Yerilim Hattı - 1 Aralık 2025

Derin uykudaki milletler, Derin Devlet’e mahkûmdur.

***

Masallara günümüze uygun yeni isimler lazım. “Yamuk prenses ve yediren cüceler” ya da “KÜLliye kedisi Sinderalla” nasıl?

***

Kılıçdaroğlu cephesi,

Gürsel Tekin cephesi,

İmamoğlu cephesi,

Özel cephesi,

Ulusalcılar cephesi,

Sosyal demokratlar cephesi…

Her oka bir cephe değil,

“Faşizme karşı birleşik CeHaPe”

istiyoruz!

***

Sahipsizlikten satılık bizim vatan, sahibinden satılık vatan…

***

Yandaşı da fondaşı da… Hepsi aynı, parayı verenin düdüğünü çalan medyanın: aPARAt…

***

Mış, miş, muş…

Bir varMIŞ, bir yokMUŞ,

“Mış, miş, muş”la dolu İBB iddianamesi kabul edilMİŞ…

***

Sezar'ın hakkı, AİHM kararıyla Sezar'a!

***

Selfie boylum, al botokslum,

filtre gözlüm, emoji kraliçem,

like/story şampiyonum…

***

“Osmanlı İmparatorluğu”nu canlandıracağız diye yola çıkan Neo-Osmanlıcılar’ın ülkeyi getirdiği son nokta: HUNi İmparatorluğu…

***

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyisiyiz

Öbür dünyanın… :(

***

Ne zaman adam oluruz?

Yıllardır “Ne zaman adam oluruz?” sorusuna yanıt arayan Fatih Altaylı’yı tehdit olarak görüp hapse atmadığımız zaman…