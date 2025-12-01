Yüksek Yerilim Hattı - 1 Aralık 2025

Derin uykudaki milletler, Derin Devlet’e mahkûmdur.
***
Masallara günümüze uygun yeni isimler lazım. “Yamuk prenses ve yediren cüceler” ya da “KÜLliye kedisi Sinderalla” nasıl?
***
Kılıçdaroğlu cephesi,
Gürsel Tekin cephesi,
İmamoğlu cephesi,
Özel cephesi,
Ulusalcılar cephesi,
Sosyal demokratlar cephesi…
Her oka bir cephe değil,
“Faşizme karşı birleşik CeHaPe”
istiyoruz!
***
Sahipsizlikten satılık bizim vatan, sahibinden satılık vatan…
***
Yandaşı da fondaşı da… Hepsi aynı, parayı verenin düdüğünü çalan medyanın: aPARAt…
***
Mış, miş, muş…
Bir varMIŞ, bir yokMUŞ,
“Mış, miş, muş”la dolu İBB iddianamesi kabul edilMİŞ…
***
Sezar'ın hakkı, AİHM kararıyla Sezar'a!
***
Selfie boylum, al botokslum,
filtre gözlüm, emoji kraliçem,
like/story şampiyonum…
***
“Osmanlı İmparatorluğu”nu canlandıracağız diye yola çıkan Neo-Osmanlıcılar’ın ülkeyi getirdiği son nokta: HUNi İmparatorluğu…
***
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyisiyiz
Öbür dünyanın… :(
***
Ne zaman adam oluruz?
Yıllardır “Ne zaman adam oluruz?” sorusuna yanıt arayan Fatih Altaylı’yı tehdit olarak görüp hapse atmadığımız zaman…