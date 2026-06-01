Yüksek Yerilim Hattı - 1 Haziran 2026

Kılıçdaroğlu “Masumiyet Karinesi”ni yok sayarak, parti içi rakiplerini suçladı:
CHP Genelleme Merkezi…
AKP: Aksadığımızda Kılıçdaroğlu Payandamız
İktidarın ekonomik kriz reçetesi: aç karna üç öğün açlık.
MAHKEME kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, MUHAKEME kararıyla koltuktan indiriliyor. HALK, hukuk adalet!
“Tek Adam’ın adamının adamları”, “Tek adam karşıtları”na karşı…
Çözüm: TEK ADAM’a karşı TEK SES olmak!
Bazı politikacılar arkasında İZ bırakır.
Bazıları da LEKE.
Bazısı da hiçbir şey bırakmaz, her şeyi çalar, “götürür”…
Eskiden “bir bilen” (Demirel) ve “bir bölen”(Ecevit) vardı Türk siyasetinde. Şimdiyse “bir kutuplaştıran” ve “bir mutlak bölen”…
Ege ve Akdeniz kıyılarında halkın sahillerinde halka şezlong kiralanıyor…
KIYIm.
Gölgeme gölge etme!
Bu akşam bütün reels ve story’leni dolaştım INSTAnbul’un…
Bugün doğan çocuklara isimler:
Butlancan
Temyize
Arınmahan
Haine
Yağmur Can
Uçkurhan
İtirafiye
…
Tarımda istihdam sayısı 2002’den bu yana yaklaşık 3 milyon azaldı.
Tarlalar boşalırken arpalıklar doldu. Memleketin verimli topraklarından torpil ve partizanlık fışkırıyor.
İçki satışına yönelik düzenleme Meclis’te: Yeni yasaklar geliyor.
İşte buna içilir. Kadehimizi yasakların şerefine kaldıralım!