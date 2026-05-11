Yüksek Yerilim Hattı - 11 Mayıs 2026

Siyasette dönüşler başdöndürücü.
Dönen dönene…
Pusulanın bile pusulası şaştı…
*
Sen de mi BURCUtüs?
*
Ekonomi krizde, enflasyon uçuşta…
İstikrar göklerdedir.
*
Merdan Yanardağ’a:
Dün gece hiç tanımadığım birine,
sırf muhalife benziyor diye
usulca yaklaşıp ‘casus’ dedim.
*
Türkiye’nin karikatürlük hali:
Yıllardır Şahsım ve tek adam rejimi karşıtı karikatürler çizen ve tek adamı eleştiren karikatüristler, 9 Mayıs’taki Karikatürcüler Derneği Genel Kurulu’nda 18. kez aynı kişiyi başkan seçti. Karikatüristin çizdiğini yap, yaptığını yapma 🙂
*
İktidar, 18 yılda 8 kez “varlık barışı” ile kayıt dışılığı akladı.
İktidar partisi adını değiştirsin:
AKlama Partisi;
Affet, Kara, Parayı (AKP)
ya da
Affet, Kaydet, Pakla (AKP)…
*
Gününü gün edenlerin günü
Anneler Günü.
Garibanın anası ağlıyor,
Allah’ın günü…
*
Tüketici borçlarında alarm: Takipteki alacaklar yüzde 76 arttı.
Olumlu düşünün!
İktidar sayesinde takipçi sayımız artıyor.
Sosyal medya fenomeni olamayanlar artık
‘ekonomik kriz fenomeni’ oluyor.
*
Gazeteciler Silivri Zindanı’nda zorunlu iskana tabi: gaze”tecir”…
*
Çözüm çözüme baka baka kararsızlaşır. Çözüm süreci: çözümsüzlüğün kurumsallaşmış hâli.
*
Yandaş medya havuz problemi:
2026’nın ilk 3 ayında, VakıfBank ve Halkbank’ın büyük bölümü iktidara yakın medyaya aktarıldığı iddia edilen reklam-ilan harcaması 1 milyar 65 milyon 174 bin TL’ye ulaştı.
İki kamu bankası, yandaş medya havuzunu 3 ayda dolduruyorsa,
tek banka bu havuzu kaç günde doldurur?
*
Siyasette kartlar yeniden karılsın.
KART politikacılar tedavülden kaldırılsın!