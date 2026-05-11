Yüksek Yerilim Hattı - 11 Mayıs 2026

Siyasette dönüşler başdöndürücü.

Dönen dönene…

Pusulanın bile pusulası şaştı…

*

Sen de mi BURCUtüs?

*

Ekonomi krizde, enflasyon uçuşta…

İstikrar göklerdedir.

*

Merdan Yanardağ’a:

Dün gece hiç tanımadığım birine,

sırf muhalife benziyor diye

usulca yaklaşıp ‘casus’ dedim.

*

Türkiye’nin karikatürlük hali:

Yıllardır Şahsım ve tek adam rejimi karşıtı karikatürler çizen ve tek adamı eleştiren karikatüristler, 9 Mayıs’taki Karikatürcüler Derneği Genel Kurulu’nda 18. kez aynı kişiyi başkan seçti. Karikatüristin çizdiğini yap, yaptığını yapma 🙂

*

İktidar, 18 yılda 8 kez “varlık barışı” ile kayıt dışılığı akladı.

İktidar partisi adını değiştirsin:

AKlama Partisi;

Affet, Kara, Parayı (AKP)

ya da

Affet, Kaydet, Pakla (AKP)…

*

Gününü gün edenlerin günü

Anneler Günü.

Garibanın anası ağlıyor,

Allah’ın günü…

*

Tüketici borçlarında alarm: Takipteki alacaklar yüzde 76 arttı.

Olumlu düşünün!

İktidar sayesinde takipçi sayımız artıyor.

Sosyal medya fenomeni olamayanlar artık

‘ekonomik kriz fenomeni’ oluyor.

*

Gazeteciler Silivri Zindanı’nda zorunlu iskana tabi: gaze”tecir”…

*

Çözüm çözüme baka baka kararsızlaşır. Çözüm süreci: çözümsüzlüğün kurumsallaşmış hâli.

*

Yandaş medya havuz problemi:

2026’nın ilk 3 ayında, VakıfBank ve Halkbank’ın büyük bölümü iktidara yakın medyaya aktarıldığı iddia edilen reklam-ilan harcaması 1 milyar 65 milyon 174 bin TL’ye ulaştı.

İki kamu bankası, yandaş medya havuzunu 3 ayda dolduruyorsa,

tek banka bu havuzu kaç günde doldurur?

*

Siyasette kartlar yeniden karılsın.

KART politikacılar tedavülden kaldırılsın!