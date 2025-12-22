Yüksek Yerilim Hattı - 22 Aralık 2025

Ödülün yanına bir de maden ruhsatı koysalardı, tablo tamamlanacaktı :(
***
“Hak, hukuk, adalet” istedik.
“Takipsizlik kararı” verdiler…
***
Kral çıplak! Yandaşlar ise uyuşturucu partisinde grup sekste :(
***
Türk usulü demokrasi: “usulen demokrasi”...
***
Kâğıt bebeklerden haber yapıyor boyalı basınımız. Dekolte sunucularla dikkat çekiyor ana akım televizyonlarımız.
Biz haber okumuyoruz, bakıyoruz. TV haberlerini dinlemiyoruz, seyrediyoruz.
Olan bitene sadece seyirci kalıyoruz :(
***
Sahte çürük raporu alarak askerlikten kaçan AKP’lilerin uzun bir listesi dolaşıyor ortalıkta.
Din sahte, milliyetçilik sahte, diploma sahte, çürük raporu sahte…
Memlekette sahte olmayan tek şey var:
ahlakın çürümesi.
Milli ve yerli acı gerçeğimiz 😞
***
Özgür Özel elindeki bomba belgeyi
uygun zamanı gelince patlatmak üzere saklıyor.
“Gizli tanık” adaletine “gizli belge”…
Demokrasimiz acıklı bir “belge”sel komedi!
***
Dinidar nesil yetiştirdiler. Cennet vaadiyle büyütülüp, dünya zevkleriyle çöken ahlak ve vicdan yoksunu bir kuşak 😞
İmam Hatip mezunu uyuşturucu müptelası, dini bütün kılıflı grup seksçi…
***
Çok partili demokrasimiz “yeni partiler”Le daha da renklendi: Uyuşturucu partisi, seks partisi…
***
“Geçim sıkıntısı” yüzünden gençlerin %70’i aile desteğiyle ayakta.
Geçim sıkıntısı = gençim sıkıntısı.
Asıl sorun = seçim sıkıntısı.
***
İlaç fiyatları yüzde 16,9 artacak.
Hastaya “acı reçete” yazmaktan başka bir işe yaramayan ekonomiyi
ameliyata almak lazım acilen. 😔