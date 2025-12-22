Yüksek Yerilim Hattı - 22 Aralık 2025

Ödülün yanına bir de maden ruhsatı koysalardı, tablo tamamlanacaktı :(

***

“Hak, hukuk, adalet” istedik.

“Takipsizlik kararı” verdiler…

***

Kral çıplak! Yandaşlar ise uyuşturucu partisinde grup sekste :(

***

Türk usulü demokrasi: “usulen demokrasi”...

***

Kâğıt bebeklerden haber yapıyor boyalı basınımız. Dekolte sunucularla dikkat çekiyor ana akım televizyonlarımız.

Biz haber okumuyoruz, bakıyoruz. TV haberlerini dinlemiyoruz, seyrediyoruz.

Olan bitene sadece seyirci kalıyoruz :(

***

Sahte çürük raporu alarak askerlikten kaçan AKP’lilerin uzun bir listesi dolaşıyor ortalıkta.

Din sahte, milliyetçilik sahte, diploma sahte, çürük raporu sahte…

Memlekette sahte olmayan tek şey var:

ahlakın çürümesi.

Milli ve yerli acı gerçeğimiz 😞

***

Özgür Özel elindeki bomba belgeyi

uygun zamanı gelince patlatmak üzere saklıyor.

“Gizli tanık” adaletine “gizli belge”…

Demokrasimiz acıklı bir “belge”sel komedi!

***

Dinidar nesil yetiştirdiler. Cennet vaadiyle büyütülüp, dünya zevkleriyle çöken ahlak ve vicdan yoksunu bir kuşak 😞

İmam Hatip mezunu uyuşturucu müptelası, dini bütün kılıflı grup seksçi…

***

Çok partili demokrasimiz “yeni partiler”Le daha da renklendi: Uyuşturucu partisi, seks partisi…

***

“Geçim sıkıntısı” yüzünden gençlerin %70’i aile desteğiyle ayakta.

Geçim sıkıntısı = gençim sıkıntısı.

Asıl sorun = seçim sıkıntısı.

***

İlaç fiyatları yüzde 16,9 artacak.

Hastaya “acı reçete” yazmaktan başka bir işe yaramayan ekonomiyi

ameliyata almak lazım acilen. 😔