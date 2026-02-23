Yüksek Yerilim Hattı - 23 Şubat 2026

Cüzdan, vicdan, buzdolabı, mide… her şey bomboş!
***
Türkiye 2026 Kış Olimpiyatları’ndan yine madalyasız döndü.
“Birbirinin ayağını kaydırmak” ve “Kar üstünde yürüyüp iz bırakmamak” olimpik branş yapılsın; dünya şampiyonluğu garanti…
***
Yurttaşların bankalara olan borcu bir buçuk ayda 242 milyar lira arttı, memlekette dakikada 21 yeni icra dosyası açılıyor.
İktidar halkın umutlarını da haczetti: İCRAat…
***
Tutuklanan gazeteci Alican Uludağ: Gazetecilik uğruna bedel ödemem isteniyorsa buna hazırım: Bedelli gazetecilik!
Gerçeğin faturası ağır, suskunluk indirimde…
***
ESARET’in başına Cumhuriyet’in “C”sini ekleme zamanıdır zaman şimdi…
***
Trump damgalı yeni-K dünya düzeni:
Amerikan usulü RUS RULETİ…
Diplomasi masasında kovboy şapkası unutulmuş…
***
Ramazan bereket ayıysa, Gazze’de neden barikat ayı?
***
İnanca değil, istismara kota:
Din simsarı politikacılar için dine de “son kullanma tarihi” uygulansın!
***
Eskiden askerler darbe yapardı, paşaların dediği olurdu.
Şimdi Şahsım rejimi var: Tek adamın “PAŞA GÖNLÜ bilir” her şeyi…
***
Erdoğan muhalefete yüklendi: “Cennet vatanımızı yaşanmaz hâle getirmelerine fırsat vermeyeceğiz.”
“Bunu bizden daha iyi yapmaları imkânsız,” diye eklemeyi unutmuş. 🙂
***
Sokaktaki “torbacı”, uyuşturucu baronunun;
Meclisteki “torba yasacı”, halkı uyutan politika baronunun maşası.
Biri yasa dışı, diğeri yasa yapıyor 😞
“Torba yasacı” da iktidarın “torbacı”sı…
***
Alican Uludağ Ankara’da, soruşturma İstanbul’da. Şikâyet yok, tutuklama var.
“Keyfimin İstanbul Başsavcısı mısın istediğimi tutuklatırım,” diyor İstanbul Başsağcısı!
Yeni yönetim şeklimiz: “Keyfiyet”…