Yüksek Yerilim Hattı - 23 Şubat 2026

Cüzdan, vicdan, buzdolabı, mide… her şey bomboş!

***

Türkiye 2026 Kış Olimpiyatları’ndan yine madalyasız döndü.

“Birbirinin ayağını kaydırmak” ve “Kar üstünde yürüyüp iz bırakmamak” olimpik branş yapılsın; dünya şampiyonluğu garanti…

***

Yurttaşların bankalara olan borcu bir buçuk ayda 242 milyar lira arttı, memlekette dakikada 21 yeni icra dosyası açılıyor.

İktidar halkın umutlarını da haczetti: İCRAat…

***

Tutuklanan gazeteci Alican Uludağ: Gazetecilik uğruna bedel ödemem isteniyorsa buna hazırım: Bedelli gazetecilik!

Gerçeğin faturası ağır, suskunluk indirimde…

***

ESARET’in başına Cumhuriyet’in “C”sini ekleme zamanıdır zaman şimdi…

***

Trump damgalı yeni-K dünya düzeni:

Amerikan usulü RUS RULETİ…

Diplomasi masasında kovboy şapkası unutulmuş…

***

Ramazan bereket ayıysa, Gazze’de neden barikat ayı?

***

İnanca değil, istismara kota:

Din simsarı politikacılar için dine de “son kullanma tarihi” uygulansın!

***

Eskiden askerler darbe yapardı, paşaların dediği olurdu.

Şimdi Şahsım rejimi var: Tek adamın “PAŞA GÖNLÜ bilir” her şeyi…

***

Erdoğan muhalefete yüklendi: “Cennet vatanımızı yaşanmaz hâle getirmelerine fırsat vermeyeceğiz.”

“Bunu bizden daha iyi yapmaları imkânsız,” diye eklemeyi unutmuş. 🙂

***

Sokaktaki “torbacı”, uyuşturucu baronunun;

Meclisteki “torba yasacı”, halkı uyutan politika baronunun maşası.

Biri yasa dışı, diğeri yasa yapıyor 😞

“Torba yasacı” da iktidarın “torbacı”sı…

***

Alican Uludağ Ankara’da, soruşturma İstanbul’da. Şikâyet yok, tutuklama var.

“Keyfimin İstanbul Başsavcısı mısın istediğimi tutuklatırım,” diyor İstanbul Başsağcısı!

Yeni yönetim şeklimiz: “Keyfiyet”…