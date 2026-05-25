Yüksek Yerilim Hattı - 25 Mayıs 2026

“Kuvvetler ayrılığı”na son dakika güncellemesi:

Yasama

Yürütme

Yargı

Ve dördüncü kuvvet artık medya değil: Çevik Kuvvet.

***

İleri demokraside en ilerideyiz.

Eski Türkiye: Açılan sandık sayısı, oyların partilere göre dağılımı…

Yeni Türkiye: Açılan dava sayısı, tutuklama ve mutlak butlan kararlarının partilere göre dağılımı…

***

Özgür Özel: “CHP bundan sonra sokaktadır”.

Orhan Veli’nin “Kuyruklu Şiir”ini okusaydı:

Uyuşamayız, yollarımız ayrı;

Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi;

…

***

Bir mutlak butlan kararı da 3 Kasım 2002 seçimleri için verilsin de, AKP iktidarı dönemi hiç yaşanmamış sayılsın…

Belki memleketin açlığına, yoksulluğuna ve hukuksuzluğuna da iptal kararı çıkar.

***

Erdoğan: “Bir Tayyip Erdoğan gider, bin Tayyip Erdoğan gelir.”

Aman ha!

Biri dünyayı başımıza yıkmaya yetti.

Gidişine evet, gelişine hayır!

“Gidişin olsun da, gelişin olmasın!” demek bize yakışmaz tabii…

***

“Son kullanma” tarihi geçen politikacılar tedavülden kaldırılsın…

***

Karikatür, aforizma ve köşe yazılarının altına “Cumhurbaşkanına hakaret içermemektedir.” yazalım.

Hakaret davasından yırtarız :)

***

Erdoğan: Bölgenin güvenli limanı Türkiye.

“Gemicik”kere ve Amerikan savaş gemilerine güvenli liman!

***

Sosyal medya ve dijital platformlarda sahte kurban bağış kampanyalarına ya da “sahte kurbanlığa” para kaptırıp dolandırıcıların kurbanı olursak…

kurban kesmiş sayılır mıyız hoca efendi?

***

Demokrasinin “kralı” bizde.

Kraldan fazla yetki var… eksik olan sadece taht ve taç.

***

R. T. Erdoğan: “Ekonomide her şey güllük gülistanlık değil.”

Doğru, güller zengine dikenleri halka. Gelir dağılımı adaletsizliğinde ABD’yi bile solladık zaten…

***

Bahse girerim, Türkiye’de yasadışı bahis oynamayan kalmamıştır :)