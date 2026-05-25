Yüksek Yerilim Hattı - 25 Mayıs 2026

“Kuvvetler ayrılığı”na son dakika güncellemesi:
Yasama
Yürütme
Yargı
Ve dördüncü kuvvet artık medya değil: Çevik Kuvvet.
***
İleri demokraside en ilerideyiz.
Eski Türkiye: Açılan sandık sayısı, oyların partilere göre dağılımı…
Yeni Türkiye: Açılan dava sayısı, tutuklama ve mutlak butlan kararlarının partilere göre dağılımı…
***
Özgür Özel: “CHP bundan sonra sokaktadır”.
Orhan Veli’nin “Kuyruklu Şiir”ini okusaydı:
Uyuşamayız, yollarımız ayrı;
Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi;
…
***
Bir mutlak butlan kararı da 3 Kasım 2002 seçimleri için verilsin de, AKP iktidarı dönemi hiç yaşanmamış sayılsın…
Belki memleketin açlığına, yoksulluğuna ve hukuksuzluğuna da iptal kararı çıkar.
***
Erdoğan: “Bir Tayyip Erdoğan gider, bin Tayyip Erdoğan gelir.”
Aman ha!
Biri dünyayı başımıza yıkmaya yetti.
Gidişine evet, gelişine hayır!
“Gidişin olsun da, gelişin olmasın!” demek bize yakışmaz tabii…
***
“Son kullanma” tarihi geçen politikacılar tedavülden kaldırılsın…
***
Karikatür, aforizma ve köşe yazılarının altına “Cumhurbaşkanına hakaret içermemektedir.” yazalım.
Hakaret davasından yırtarız :)
***
Erdoğan: Bölgenin güvenli limanı Türkiye.
“Gemicik”kere ve Amerikan savaş gemilerine güvenli liman!
***
Sosyal medya ve dijital platformlarda sahte kurban bağış kampanyalarına ya da “sahte kurbanlığa” para kaptırıp dolandırıcıların kurbanı olursak…
kurban kesmiş sayılır mıyız hoca efendi?
***
Demokrasinin “kralı” bizde.
Kraldan fazla yetki var… eksik olan sadece taht ve taç.
***
R. T. Erdoğan: “Ekonomide her şey güllük gülistanlık değil.”
Doğru, güller zengine dikenleri halka. Gelir dağılımı adaletsizliğinde ABD’yi bile solladık zaten…
***
Bahse girerim, Türkiye’de yasadışı bahis oynamayan kalmamıştır :)