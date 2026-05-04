Yüksek Yerilim Hattı - 4 Mayıs 2026

Gazeteciler Nisan ayında 75 kez hakim karşısına çıktı.

Basının ifade özgürlüğü var, ifade verme özgürlüğü…

Alaturka basın özgürlüğü:

Yandaş medya “İktidarın istediklerini” yazıyor.

Muhalif medya “İktidarın istemediklerini” yazamıyor.

Yazan da Silivri’yi boyluyor 😞

Sahte avukat çetesi operasyonunda 35 gözaltı!

Savcı ve gözaltı kararını veren yargıç gerçek miymiş?

Ölünce geçiyor tüm acılar.

Öpünce değil…

TÜİK'e göre işsizlik tarihi zirvede.

“İşsizlik ordusu” büyüyor, zorunlu askerlik kaldırılsın!

Kefenin cep telefonu yok.

Sanalda şişen ego, gerçekte ıskaladığın bir hayat demektir.

Türkiye’de 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü,

“Hapishanede Basın Özgürlüğü Günü” olarak kutlansın!

Merdan Yanardağ gibi gazeteci yazarlar, köşe yazılarını artık Silivri Zindanı’ndan yazıyor.

Emeğe, vatana, adalete ve demokrasiye çöktükleri için çöktüler.

Önce başkalarına çöktüler, sonra da kendileri çöktü…

Rekor: Açlık sınırı 34 bin 586 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 112 bin 660 TL’ye yükseldi.

Günde 3 öğün aç karna yutuyoruz iktidarın açlık ve yoksulluk hapını…

Yan etkileri: Bağımlılık, şükretmek ve ilerleyen dozlarda “idare ediyoruz” halüsinasyonu :(

Havlulu belediye başkanı Özkan Yalım CHP’den ihraç edildi.

Peki geriye kalan ihraç fazlaları?

Sistemin stok fazlası mı?

“Ahlaklı” olmadan “Allahlı” oluyor bizim takiyeciler…

Yaşar Nuri Öztürk yaşasaydı ve cemaat-tarikat sarmalındaki memleketi görseydi, “Allah ile Aldatmak!” kitabının adını güncellerdi: “Allah ile Çalmak!”