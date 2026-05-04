Yüksek Yerilim Hattı - 4 Mayıs 2026

Gazeteciler Nisan ayında 75 kez hakim karşısına çıktı.
Basının ifade özgürlüğü var, ifade verme özgürlüğü…
***
Alaturka basın özgürlüğü:
Yandaş medya “İktidarın istediklerini” yazıyor.
Muhalif medya “İktidarın istemediklerini” yazamıyor.
Yazan da Silivri’yi boyluyor 😞
***
Sahte avukat çetesi operasyonunda 35 gözaltı!
Savcı ve gözaltı kararını veren yargıç gerçek miymiş?
***
Ölünce geçiyor tüm acılar.
Öpünce değil…
***
TÜİK'e göre işsizlik tarihi zirvede.
“İşsizlik ordusu” büyüyor, zorunlu askerlik kaldırılsın!
***
Kefenin cep telefonu yok.
Sanalda şişen ego, gerçekte ıskaladığın bir hayat demektir.
***
Türkiye’de 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü,
“Hapishanede Basın Özgürlüğü Günü” olarak kutlansın!
Merdan Yanardağ gibi gazeteci yazarlar, köşe yazılarını artık Silivri Zindanı’ndan yazıyor.
***
Emeğe, vatana, adalete ve demokrasiye çöktükleri için çöktüler.
Önce başkalarına çöktüler, sonra da kendileri çöktü…
***
Rekor: Açlık sınırı 34 bin 586 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 112 bin 660 TL’ye yükseldi.
Günde 3 öğün aç karna yutuyoruz iktidarın açlık ve yoksulluk hapını…
Yan etkileri: Bağımlılık, şükretmek ve ilerleyen dozlarda “idare ediyoruz” halüsinasyonu :(
***
Havlulu belediye başkanı Özkan Yalım CHP’den ihraç edildi.
Peki geriye kalan ihraç fazlaları?
Sistemin stok fazlası mı?
***
“Ahlaklı” olmadan “Allahlı” oluyor bizim takiyeciler…
Yaşar Nuri Öztürk yaşasaydı ve cemaat-tarikat sarmalındaki memleketi görseydi, “Allah ile Aldatmak!” kitabının adını güncellerdi: “Allah ile Çalmak!”