Yüksek Yerilim Hattı - 9 Şubat 2026

AKP: AKlama Partisi.

***

“Takipsizlik kararı” verdim yandaş televizyonlara. Sizi izlemeye devam etmiyorum!

***

Mevlânâ’ya atfedilen “Hamdım, piştim, yandım” tarihte kaldı. Kimsenin olgunlaşmaya, pişmeye ihtiyacı yok artık. Şimdi herkes doğuştan “pişkin”…

***

Sanat, hayatımızı kabusa çevirenlere karşı hayal kurarak mücadele etmektir.

Imagine… Hayal kurarak diren!

***

Her taşın(stein) altından başka bir taş çıkıyor:

Biri arkasında iz bıraktı: Einstein

Diğeri kocaman bir leke: Epstein!

***

DÜMEN dedektörü takılsın tüm devlet dairelerine! Yolsuzluk anında ve devletin malı ya da parası çalındığında, alarm çalsın!

***

Eskiden romantizm vardı, aşk şarkılarla anlatılırdı: LOVE STORY!

Şimdi selfieizm var, sosyal medyada herkes kendi anlatıyor: STORY…

***

En az “madde bağımlılığı” kadar zararlı, “maddiyat bağımlılığı”… Biri bedeni zehirliyor, öteki ruhu köle yapıyor :(

***

***

Türkiye’de resmi kayıtlara geçen yıllık çocuk cinsel istismarı vakaları 30 bin civarında.

Çocuk elbiselerine uyarı yazılmalı: “Büyüklerin ulaşamayacağı yerlerde saklayın çocuklarınızı”…

***

Piyangodan ikramiye çıksa da ısınsak!

Umudumuz, rakamların kardeşliğinde: KOMBİnasyon…