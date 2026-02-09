Yüksek Yerilim Hattı - 9 Şubat 2026

AKP: AKlama Partisi.
***
“Takipsizlik kararı” verdim yandaş televizyonlara. Sizi izlemeye devam etmiyorum!
***
Mevlânâ’ya atfedilen “Hamdım, piştim, yandım” tarihte kaldı. Kimsenin olgunlaşmaya, pişmeye ihtiyacı yok artık. Şimdi herkes doğuştan “pişkin”…
***
Sanat, hayatımızı kabusa çevirenlere karşı hayal kurarak mücadele etmektir.
Imagine… Hayal kurarak diren!
***
Her taşın(stein) altından başka bir taş çıkıyor:
Biri arkasında iz bıraktı: Einstein
Diğeri kocaman bir leke: Epstein!
***
DÜMEN dedektörü takılsın tüm devlet dairelerine! Yolsuzluk anında ve devletin malı ya da parası çalındığında, alarm çalsın!
***
Eskiden romantizm vardı, aşk şarkılarla anlatılırdı: LOVE STORY!
Şimdi selfieizm var, sosyal medyada herkes kendi anlatıyor: STORY…
***
En az “madde bağımlılığı” kadar zararlı, “maddiyat bağımlılığı”… Biri bedeni zehirliyor, öteki ruhu köle yapıyor :(
***
Her taşın(stein) altından başka bir taş çıkıyor:
Biri arkasında iz bıraktı: Einstein
Diğeri kocaman bir leke: Epstein!
***
Türkiye’de resmi kayıtlara geçen yıllık çocuk cinsel istismarı vakaları 30 bin civarında.
Çocuk elbiselerine uyarı yazılmalı: “Büyüklerin ulaşamayacağı yerlerde saklayın çocuklarınızı”…
***
Piyangodan ikramiye çıksa da ısınsak!
Umudumuz, rakamların kardeşliğinde: KOMBİnasyon…