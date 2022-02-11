Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları başladı

11 Şubat 2022 Cuma, 22:06

Üniversite sınavları için başvurular başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS başvuru kılavuzunu yayınladı. Buna göre, başvurular 11 Şubat - 7 Mart arasında gerçekleştirilecek.

Adaylar sınav başvurularını, ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden online olarak yapabilecek.

SINAV ÜCRETLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM'nin yayınladığı kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 lira olarak belirlendi.

2021-TYT Puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden , 2022-YKS Merkezi Yerleştirmede veya

Özel Yetenek Sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar için 2022-YKS başvuru ücreti 30 lira olacak.

HES KODU ZORUNLU

Girişte HES kodunun zorunlu olduğu sınavlarda adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor.

Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM’nin sitesinde yer alan 'e-Devlet ile Kayıt Ol' seçeneğine tıklayarak tüm işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, 'Yeni Başvuru Yap' seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatacak.

YKS NE ZAMAN?

2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.