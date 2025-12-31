Yüksekova’da dondurucu soğuk: Termometreler eksi 17’yi gördü!

Yüksekova’da kar yağışının ardından hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 17 dereceye kadar düştü.

Dondurucu soğuklar nedeniyle birçok ev ve iş yerinin çatısında yarım metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Sabahın ilk saatlerinde Yüksekova Belediyesi ekipleri ile Karayolları ekipleri, çarşı merkezinde ve ana arterlerde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yürüttü. Ekipler, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Soğuk hava nedeniyle vatandaşlar da kendi imkânlarıyla önlem aldı. Esnaf, iş yerlerinin önünde biriken karları küreklerle temizlerken, vatandaşlar araçlarını donmaya karşı brandalarla kapattı.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, bölgede yarın da yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yetkililer, buzlanma, don ve çatıdan düşebilecek buz sarkıtlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.