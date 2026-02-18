Yüksekova'da silahlı intihar girişimi: 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi'nde meydana geldi. Akmercan bölgesi yakınlarında yol kenarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, 23 yaşındaki F.G.’nin ateşli silahla başından ağır yaralandığı belirlendi.

Ağır yaralı genç, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayı haber alan F.G.’nin yakınları ve çok sayıda vatandaş, bilgi alabilmek için hastane önünde yoğunluk oluşturdu.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Olayda kullanılan silaha el konulurken, şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.