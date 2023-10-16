Bu da dürüm izdihamı

Yayınlanma: 16.10.2023 - 20:11

Güncelleme: 16.10.2023 - 20:27

İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde yeni açılan ve ücretsiz dürüm dağıtan bir iş yeri, kısa sürede vatandaşlarla dolup taştı. Gün içerisinde vatandaşlara 5 bin dürüm dağıtılırken, bu sayının akşam saatlerine kadar 8 bini bulacağı belirtildi.

İş yerin sahibi Atilla Karaman, 20 yıldır sektörde olduklarını belirterek, “Bugün için bedava dürüm dağıtacağımızı duyurduk. Bugün baya bir yoğunluk yaşandı. Şu ana kadar 5 bin dürüm dağıttık, akşama kadar 8 bin dürümü bulacak” dedi.