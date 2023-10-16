Bu da dürüm izdihamı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yeni açılan bir iş yerinde bedava dürüm dağıtılması izdihama neden oldu.
İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde yeni açılan ve ücretsiz dürüm dağıtan bir iş yeri, kısa sürede vatandaşlarla dolup taştı. Gün içerisinde vatandaşlara 5 bin dürüm dağıtılırken, bu sayının akşam saatlerine kadar 8 bini bulacağı belirtildi.
İş yerin sahibi Atilla Karaman, 20 yıldır sektörde olduklarını belirterek, “Bugün için bedava dürüm dağıtacağımızı duyurduk. Bugün baya bir yoğunluk yaşandı. Şu ana kadar 5 bin dürüm dağıttık, akşama kadar 8 bin dürümü bulacak” dedi.
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