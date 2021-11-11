Yüksekova’daki sazlık yangını devam ediyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı’nda 2 gün önce başlayan yangın devam ediyor.

İHA
11 Kasım 2021 Perşembe, 23:35
Yüksekova’daki sazlık yangını devam ediyor
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Birçok kuş türünün yaşadığı Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı’nda 2 gün önce bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yurttaşların haber vermesi üzerine olay yerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sazlığın dört bir tarafında devam ederken, bataklığın yoğun olmasının ekiplerin yangına müdahalesini güçleştirdiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin, yangının başka bir yere sıçramaması için bölgedeki nöbet devam ediyor.


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