11 Kasım 2021 Perşembe, 23:35

Birçok kuş türünün yaşadığı Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı’nda 2 gün önce bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yüksekova’daki sazlık yangını devam ediyor — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 11, 2021

Yurttaşların haber vermesi üzerine olay yerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sazlığın dört bir tarafında devam ederken, bataklığın yoğun olmasının ekiplerin yangına müdahalesini güçleştirdiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin, yangının başka bir yere sıçramaması için bölgedeki nöbet devam ediyor.