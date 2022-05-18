Yunanistan: ABD, Türkiye'nin güvenilir bir ortak olmadığını biliyor

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:33

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Washington'da bir araya geldi.

Dendias ve Blinken, ikili görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Nikos Dendias, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinin verimli ve olumlu geçtiğine işaret ederek, ikili ilişkilerin daha da güçlendirileceğini aktardı.

Dendias, Başbakan Miçotakis'in ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmanın Yunanistan için tarihi bir başarı olduğunu söyledi.

'YUNANİSTAN, SADIK BİR MÜTTEFİK'

Dendias, Başbakan Miçotakis'in ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmaya işaret ederek, "Başbakan Miçotakis'in Kongre'de yaptığı konuşmada şunu netleştirdi: Genel olarak, yalnızca ABD hükümeti veya ABD Başkanı değil, bir bütün olarak ABD, Yunanistan'ın sadık bir müttefik olduğunu artık biliyor" dedi.

'YUNAN ADALARI ÜZERİNDE TÜRK PROVOKASYONU YAŞANIYOR'

Nikos Dendias, Türkiye'ye atıfta bulunarak, "ABD, Türkiye'nin tuhaf bir ortak olduğu, kuralları çiğnemekte tereddüt etmeyen ve çoğu zaman güçlü bir revizyonizm ile hareket eden ülke olduğunu anladı" diye konuştu.

Dendias, Türkiye ile ilişkilere değinerek, "NATO'nun birleşmesi gerektiği bir anda Yunanistan, Doğu Akdeniz'de ne ile karşı karşıyadır? Yunan toprakları ve Yunan adaları üzerindeki Türk provokasyonları ne anlama geliyor?" dedi.