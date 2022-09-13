Yunanistan Cumhurbaşkanı Meis Adası'ndan seslendi: Gerekirse haklarımızı etkin bir şekilde savunuruz

13 Eylül 2022 Salı, 14:20

Yunanistan-Türkiye tansiyon yükselmeye devam ederken, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou tarafından Oniki Adalar'da yer alan 3 adaya ziyaret gerçekleştirildi.

Katerina Sakellaropoulou, Türkiye'ye 2 km mesafedeki gayri askeri statüde yer alan Meis (Kızılhisar) Adası'nı ziyaret etti.

Sakellaropoulou, adanın kurtuluşunun 79. yıl dönümü dolayısıyla katıldığı etkinlikte Türkiye'ye yönelik mesajlar da verdi.

Sakellaropoulou, "Yunanistan, uluslararası hukuka göre komşularıyla yapıcı bir ilişki arayışındadır. Ancak, gerekirse ulusal egemenlik haklarını etkin bir şekilde savunacaktır" ifadelerini kullandı.

RODOS VE KERPE ADALARINI DA ZİYARET ETTİ

Katerina Sakellaropoulou, Pazar günü gayri askeri statüde yer alan Kerpe ve Rodos adalarını da ziyaret etti.

Sakellaropoulou, Rodos adasına gerçekleştirdiği ziyarette "1982 Montego Bay Deniz Hukuku Konvansiyonu'ndan bu yana 40 yıl" konulu "4. Uluslararası Hukuk ve Ege ve Doğu Akdeniz için Uluslararası Politika Sempozyumu"na katıldı.

Sakellaropoulou, burada yaptığı konuşmada da Türkiye'ye yine mesajlar gönderdi.

Sakellaropoulou, Türkiye'yi suçlayıcı ifadelerde bulunarak, "Rodos ve Oniki Adalar'da, yanlış ve desteksiz iddialar üreten ve ülkemizin egemenlik haklarını sorgulayan Türk provokasyonları yoğunlaşırken, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin imzalanmasının 40. yıl dönümünde bilimsel tartışma daha da önemli hale geliyor" dedi.

Sakellaropoulou, ülkesinin, Türkiye ile sorunlarına değinerek, "Deniz sınırlandırılmasındaki anlaşmazlıklar ve deniz alanlarındaki kurtarma operasyonlarına ilişkin yargı yetkisi gibi konular, Yunan dış politikasının ve özellikle Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin kilit konularıdır" diye konuştu.

3 ADA DA ASKERİLEŞTİRİLDİ VE SİLAHLANDIRILDI

Rodos, Kerpe ve Meis adaları 1947 Paris Barış Antlaşması'na göre gayri askeri statüde yer alıyor.

Ancak adalar, Yunanistan tarafından kolluk kuvvetleri haricinde silahlandırıldı ve askerileştirildi.

Söz konusu adalarda çeşitli deniz, hava ve kara üsleri konuşlanmakla beraberinde zırhlı ve piyade birlikleri de yer almaktadır.