Yunanistan, Girit Adası'nda “Akdeniz Donanma Filosu” kuruyor
Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Souda üssünde ek bir askeri kuvvet oluşturacağı bildirildi.
Yunanistan ile Türkiye arasındaki gergin ilişkiler gündemde yerini korurken, Yunanistan'dan Girit Adası'nda dikkat çekici bir askeri adım geldi.
Yunanistan'ın, Girit Adası'ndaki Souda üssünde ek bir askeri kuvvet oluşturacağı bildirildi.
Girit Adası'nda konuşlu Souda deniz üssünün modernizasyonu için 188 milyon avroluk finansman desteği geçtiğimiz günlerde Yunan makamlarınca onaylanmıştı.
Modernizasyon kapsamında Souda deniz üssü, Salamis deniz üssünden sonra Yunanistan'ın en büyük ikinci askeri deniz üssü olacak.
YENİ DONANMA FİLOSU KURULACAK
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan, Souda deniz üssünde “Akdeniz Donanma Filosu” adında yeni bir askeri kuvvet kuracak.
Edinilen bilgilere göre yeni kuvvetin, operasyonel olarak Kıbrıs, Libya, Kerpe, Kaşot ve Meis adası civarında etkin olacağı belirtilirken, aynı zamanda Türkiye'nin bölgedeki adımlarını gözlemlemesi için de faaliyet yürüteceği iddia ediliyor.
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