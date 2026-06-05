Yunanistan İstanbul Başkonsolosu'ndan Cumhuriyet gazetesine ziyaret

Yunanistan İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras ve Basın Ataşesi Yorgos Mamalos Cumhuriyet gazetesine ziyarette bulundu. Görüşmede Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Haber Müdürü Can Uğur ve Cumhuriyet.com.tr Sorumlu Müdürü M. Birol Güger yer aldı.

Koutras, iki ülke arasındaki ilişkilerde kültür, turizm konularındaki işbirliğinin önemine işaret etti. Son dönemde kamuoyunun gündeminde yer alan Schengen vize randevularındaki usulsüzlük iddialarına ilişkin olarak Koutras, Yunanistan'ın vize başvurusu konusunda tek bir yetkili kurumla (Kosmos) çalıştıklarını, burada bir sorun yaşanmadığını, aynı zamanda randevu sistemlerini usulsüz kullanmaya çalışanları engellemeye yönelik teknik olarak da sürekli program güncellediklerini dile getirdi.

Koutras, iki ülke arasında kültür-turizm konusundaki olumlu ilerlemelerin diyalog sürecine katkı sağladığına değindi. Görüşmede gelecek ay Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair güncel başlıklar da ele alındı.