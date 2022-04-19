Yunanistan'a kaçak geçiş için havalandılar, benzin bitince denize çakıldılar
Yunan basını, Yunanistan'a kaçak geçiş için İzmir'den paramotorla havalanan iki Türk vatandaşının, benzinleri bitince Evia adasındaki Karistos köyü yakınlarında denize çakıldığını duyurdu.
Yerel evima.gr haber sitesinin haberine göre, Cumartesi akşamı erken saatlerde Karistos köyü yakınlarında denize çakılan iki Türk vatandaşı, bölgede balık avlayan iki dalgıcın yardımıyla kıyıya yüzdü. Kaçaklar, kıyıya varmalarının ardından Yunan sahil güvenliği tarafından gözaltına alındı.
"SİYASİ SIĞINMA İSTEDİLER"
Yunan güvenlik makamlarından yapılan açıklamaya göre, "32 ve 33 yaşlarında olduğu belirtilen iki kaçak, yetkililere polis memuru olduklarını ve Yunanistan'a siyasi sığınma başvurusunda bulunmak istediklerini" söyledi.
Yerel basına göre, Yunan Devlet Güvenlik görevlileri, Karistos Liman Başkanlığı'nın gözaltı merkezinde tutulan iki Türk ile görüşmek üzere bölgeye sevk edildi.
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