Yunanistan'a kaçarken yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan ve aralarında terör şüphelilerinin de olduğu 12 kişiden 10'u tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 11:55
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalarda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 9'u FETÖ/PDY, 1'i PKK silahlı terör örgütü, 1'i 'Silahlı yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 1'i 'Göçmen kaçakçılığı' şüphelisi toplam 12 kişi yakalayıp, gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.


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