Yunanistan'a kaçarken yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 19.12.2023 - 11:55

Güncelleme: 19.12.2023 - 11:55

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalarda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 9'u FETÖ/PDY, 1'i PKK silahlı terör örgütü, 1'i 'Silahlı yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 1'i 'Göçmen kaçakçılığı' şüphelisi toplam 12 kişi yakalayıp, gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.