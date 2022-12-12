Yunanistan’a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

DHA
12 Aralık 2022 Pazartesi, 14:13
Yunanistan’a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Jandarma ekipleri tarafından dün Keşan ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri Y.A. ve L.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

CEZAEVİNE KONULDU

Adliyeye sevk edilen Y.A. ve L.K., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi D.B.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Yunanistan FETÖ/PDY fetö

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