Yunanistan’a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisine tutuklama

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

DHA
09 Aralık 2022 Cuma, 13:15
Yunanistan’a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisine tutuklama
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Güvenlik güçlerince 3 gün önce Meriç ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri F.Y. ve Ö.M.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan jandarma ekipleri, 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


EDirne FETÖ/PDY fetö

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