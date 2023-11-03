Yunanistan’da işkence görerek yaşamını yitiren Büyüksu için adalet çağrısı

Yayınlanma: 03.11.2023 - 14:59

Güncelleme: 03.11.2023 - 14:59

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Barış Büyüksu 22 Ekim 2022 tarihinde Bodrum açıklarında 15 Filistinli göçmenle beraber yelkensiz bir can salı içinde Türk Sahil Güvenliği tarafından bilinci kapalı şekilde bulunmuş, tıbbi müdahale için ambulans beklenirken yaşamını kaybetmişti. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında Büyüksu’yun Yunanistan’da işkenceye maruz kalarak hayatını kaybettiği Adli Tıp raporu ve tanık ifadeleriyle tespit edilmişti. Yunanistan devlet güçleri tarafından “geri itme” ile Türk karasularına gönderilen Barış Büyüksu’nun ailesi başlattığı hukuk mücadelesi ise bürokrasiye takıldı. Aile avukatlığını yapan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Legal Centre Lesvos (Midilli Hukuk Merkezi) tüm çabalarına rağmen Büyüksu’yun dosyasının hala bulunamadığını bildirdi.

Konu hakkında İzmir Barosu’nda bir basın açıklaması yapan ÇHD avukatlarından Nergiz Tuba Aslan, Midilli Hukuk Merkezi avukatlarından Vicky Aggelidou, Türkiye’nin Yunanistan’a üç kere nota verdiğini ifade ederek, “Sonuç olarak ayları bulan bu yoğun çabalara rağmen, bugün Barış’ın dosyası hala kayıptır” dedi.

“ADALET TOZLU RAFLARDA KALMAYACAK”

Büyüksu’nun kardeşi Dilan Bıyık da dosyanın kendileriyle paylaşılmaması halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuracaklarını kaydetti. Barış Büyüksu’yun kardeşi Dilan Büyüksu, abisinin ekonomik nedenlerden dolayı Kos üzerinden Atina ve oradan da Fransa’ya gitmek istediğini aktararak, “Kos’ta tutuklanıyor ve karakolda ağır işkencelere maruz kalarak katlediliyor. Adalet arayışındayız. Yetkilere sesleniyorum; bürokrasiye çözüm bulun. AİHM’ gideceğiz. Barış’ın dosyası Yunanistan’da tozlu raflarda kalmayacak” diye konuştu.

AGGELİDOU: SONUÇ ALAMADIK

Yunan avukat Vicky Aggelidou ise Barış’ın yaşadığı olayın Yunanistan’da sıkça rastlandığını belirtti ve “Hükümet inkar ediyor ama Avrupa Birliği göz yumuyor. Barış’ın dosyasını bulamıyoruz. Farklı departmanlara farklı başvurular yaptık ama sonuç alamadık. Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği’nden bir nota aldığını ve bu notanın içinde Barış’ın davasına ilişkin aktif bir soruşturma olup olmadığının sorulduğunu iletti. Yunanistan Dışişleri’nin bu notaya resmi cevabı ise; araştırma sonucu Barış Büyüksu isminde bir Türkiye vatandaşının Yunanistan’a girişini bulamadıklarını, herhangi bir kurumda kaydığının olmadığını veya tutuklandığına dair bir ibareye rastlamadıkları yönünde oldu. Ayrıca kurum, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan soruşturma dosyasına ve iş birliği talebine dair hiçbir belgenin ellerine geçmediğini de bize iletti. İki ülke arasında Barış’ın ölümüne dair normalde işlemesi gereken hukuki süreçlerin yürütülmemesi halinde bu cinayetin aydınlatılması için aile adına dava açacağımızı kamuoyuna duyurmak isteriz. Beraber açıkladığımız taleplerinin arkasındayız. Büyüksu ailesinin de sonuna kadar dayanışmayla yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

ASLAN: BÜROKRASİ NEDENİYLE SÜREÇ TIKANDI

ÇHD avukatlarından Nergiz Tuba Aslan da dosyanın iki devlet arasındaki bürokrasiye takıldığını, dolayısıyla hukuki süreci tıkandığını ifade ederek, “Soruşturma dosyasından eriştiğimiz belgelere göre ocak ayında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı’ndan adli istinabe talebinde bulundu, tüm soruşturma evrakını Yunanca’ya çevirerek, Yunanistan’ın yetkili adli makamlarına iletilmek üzere… Adalet Bakanlığı’ndan temmuz ayına kadar herhangi bir ses çıkmayınca Milletvekili Ömer Faruk Gergelioğlu’nun girişimleriyle birlikte yeniden Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı’na akıbet sordu, Adalet Bakanlığı’nın vermiş olduğu yazılı yanıtta; ‘Biz dosyayı gönderdik, henüz Yunanistan’ın yetkili makamlarından bir yanıt gelmedi’ bilgisi yer aldı. Yakın zamanda ÇHD’den bir meslektaşımız Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimlerine gidip sözlü bilgi almaya çalıştı. Bakanlık, mart ayında dosyayı Yunanistan’a gönderdiklerini söylüyor ancak Yunanistan Adalet Bakanlığı dosyanın kendilerine gelmediğini ve Barış Büyüksu’nun kayıtlarında olmadığını ifade ediyor. İki devlet bürokrasisi arasında biri ‘biz gönderdik’ diyerek hesabını sormazken diğeri hiç gelmemiş gibi davranıyor. Bu nedenle hukuksal süreç tıkanmış durumda… Barış Büyüksu katledileli bir yıl oldu. Türkiye Cumhuriyeti bürokrasinin hareket geçmesi gerekiyor. Çünkü Barış Büyüksu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı… Dolayısıyla hesabını sormak, devletin yükümlülüğüdür. Yunanistan da kendi sınırları içinde vatandaşı olsun olmasın, herhangi bir kişiye insanlık dışı muamele yapmaz, kayıt dışı olsa da yapamaz” diye konuştu.