Yunanistan'dan Dedeağaç çıkışı: Politikamız Erdoğan'ı rahatsız etti

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:47

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, parlamentonun Savunma ve Dışişleri Komitesi'nde açıklamalarda bulundu.

Nikos Dendias, Yunanistan ve ABD arasındaki iş birliğine değinerek, "Yunanistan-ABD Karşılıklı Savunma Anlaşması, ufkumuzu genişletebilmemiz, olaylara ilişkin algımızı artırabilmemiz ve bizi güçlendirmek yerine zayıflatan ve tuzağa düşüren fobik sendromlara dönmememiz için kendimizi içeride güvende hissetmek için önemli bir araçtır" dedi.

Dendias, Dedeağaç limanının geliştirilmesine özel vurgu yaparak, "Ülkenin çıkarına olduğuna inandığımız için Anlaşmayı değiştirmeyi ve uzatmayı seçtik. Ulusal çıkarlar için güvenli bir konumdaymış gibi davranmadık. Bölgede ve Trakya'da bir NATO askeri varlığı istedik" diye konuştu.

'BU ADIMIMIZ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I RAHATSIZ ETTİ'

Bakan Dendias konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Anlaşmanın 10 yıl uzatılmasını görüştük. Önemli bir nokta Dedeağaç meselesiydi. ABD askeri varlığını burada istiyoruz. Dedeağaç limanının ticari olmasını istemiyoruz. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden de tam olarak buydu. Bunu Trakya için en büyük endişe olarak değerlendiriyoruz. Bölgenin tarihi, bir enerji merkezinin oluşturulmasıyla değişti. Jeopolitik olarak, Ukrayna'daki kriz ne yaptığımızı doğruladı."

Dendias ayrıca, "Yunanistan'ın Balkanlar'da açık olması ve Yunan-Türk ihtilaflarının esiri olmaması gerektiğine inandıklarını" sözlerine ekledi.