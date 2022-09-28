Yunanistan'dan adalarda yeni provokasyon: Askeri birimleri denetledi

28 Eylül 2022 Çarşamba, 18:09

Türkiye-Yunanistan gergilinliği devam ederken, Yunanistan'dan iki ülke arasında tansiyonu yükseltecek bir adım daha geldi.

Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Nikos Hardalias'ın, Ege Denizi'nde gayri askeri statüde ve Egemenliği Antlaşmalarla Yunanistan'a Devredilmeyen Ada, Adacık ve Kayalıklar (EGAYDAAK) kapsamında yer alan 10 adaya iki günlük gezi turuna çıktığı bildirildi.

Nikos Hardalias, gayri askeri statüde yer alan Batnoz, Ahikerya, İleryöz, İlipsi, İncirli, İleki, Herke, Çoban ve İstanbulya adaları ile EGAYDAAK kapsamında yer alan Hurşit Adası'ndaki konuşlu askeri birimleri ziyaret etti.

TÜRKİYE'YE ÜSTÜ KAPALI MESAJLAR

Hardalias, Türkiye'ye yönelik üstü kapalı mesaj göndererek, "Mesajımız açıktır: Yunanistan, uluslararası hukuk kapsamında iş birliği ve saygı içinde iyi komşuluk ilişkileri arıyor" dedi.

Hardalias, Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz ve çevresinde "barış ve istikrar için bir güç" olduğunu savunarak, "Caydırıcı gücümüzü güçlendirme meseleleri ile ulusal egemenlik meseleleri pazarlık konusu olamaz!" ifadelerini kullandı.

Hardalias'ın söz konusu adalara ziyaretine İçişleri ve Adalar Yüksek Askeri Komutanlığı (ASDEN) Komutanı Korgeneral Dimitrios Hupis de eşlik etti.

Hardalias, adalarda konuşlu askeri birimleri denetleyerek, mevcut durum ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgilendirildi.

ADALAR 1955'TEN İTİBAREN SİLAHLANDIRILDI VE ASKERİLEŞTİRİLDİ

Batnoz, İleryöz, İlipsi, İncirli, İleki, Herke, Çoban ve İstanbulya adaları 1974 Paris Barış Antlaşması gereği, Ahikerya adası ise 1923 Lozan Barış Antlaşması gereği gayri askeri statü konumunda yer alıyor.

Yunanistan, söz konusu adaları 1955'ten bu yana sistematik bir şekilde silahlandırıyor ve askerileştiriyor.

Adalarda ağır silahlar ve çeşitli askeri üsler konuşlanmakla beraberinde askeri birlikler de yer alıyor.

EGAYDAAK kapsamında yer alan Hurşit/Fornoz adası da Yunanistan tarafından silahlandırıldı, askerileştirildi ve sivil yerleşime açıldı.

FLOROS'TAN TÜRKİYE'YE MESAJ

Öte yandan, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Türkiye-Yunanistan gerginliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konstantinos Floros, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki provokasyonlarına yönelik Türkiye'den gelen tepkilere değinerek, "Türklerin ülkemize yönelik söylemleri, Ukraynalıların yedi aydır savaştıkları Ruslara yönelik söylemlerinden daha kötü" diye konuştu.

Floros, ülkesinin, ortaklarıyla Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde çeşitli tatbikatlar gerçekleştirdiğini ve gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Biz hazırız, topraklarımızdan bir kum tanesinden bile feragat etmeyeceğiz" dedi.