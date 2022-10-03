Yunanistan'dan İstanbul'a hareket eden uçak Selanik'e acil iniş yaptı
Yunanistan'dan İstanbul'a hareket eden uçağın, bir yolcunun talimatlara uymayarak sorun çıkarması nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, alkollü olduğu belirtilen yabancı uyruklu yolcunun verilen talimatlara uymaması dolayısıyla, pilot Selanik'teki Makedonya Havalimanı'na acil iniş kararı aldı.
Uçağın inmesinin ardından sorun çıkaran yolcu gözaltına alındı.
Yunan basınında, söz konusu yolcunun uçuşta kullandığı kimlik bilgilerinin doğru olmadığını ve hakkında Yunan mahkemelerinde henüz sonuçlanmamış bir dava bulunduğu da yer aldı.
Video Haberler
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
- Küçükçekmece'de köpeği motosiklette böyle taşıdılar
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sadık Albayrak'ın askıdaki kılıcı
- Kayınvalidesi konuştu: Psikopattı, işkence ediyordu
- Haluk Levent isim isim açıkladı
- 'Ciddi bir açıklama yapacağım'
- Öyle bir 104 ilçe var ki...
- 53 yıllık partisinden ayrıldı, Zafer Partisi’ne geçti
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- Erzincan'da midibüs devrildi: 21 yaralı
- Epistemolojik enflasyon etkisi!
- ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı