Yunanistan'ın geri ittiği 37 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 37 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 28 Ocak'ta saat 08.30'da Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye ‘KB-20' Sahil Güvenlik botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki toplam 37 kaçak göçmeni kurtardı.
Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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