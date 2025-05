Yunus Nadi’den İlhan Selçuk’a 101 yıldır onurla, gururla yürünen bir yol... Cumhuriyet Gazetesi 101 yaşında

Yayınlanma: 08.05.2025 - 14:30

Güncelleme: 08.05.2025 - 14:36

Meclis:

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca: “Çok yaşa Cumhuriyet!”

TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan: “Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt, aydınlanma devrimlerine büyük katkı sağlayan, Atatürk ve Cumhuriyet Devrimlerinin yılmaz savunucusu Cumhuriyet Gazetemizin kuruluşunun 101. Yıl dönümünü gururla kutlamanın heyecanı içerisindeyiz. Cumhuriyetin ilanı ile doğmuş; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün isim babası olduğu Cumhuriyet Gazetesi'nin 101 yıl yayın hayatında kalması, varlığını, misyonunu sürdürmesi çok önemli ve üzerinde durulması gereken bir husustur. Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekleştirdiği bütün köklü dönüşümlerin, cesur atılımların hemen her aşamasında çağdaşlık, laiklik ve özgürlük bayrağını taşıyan Cumhuriyet Gazetesi tarihtir, Atatürk'ün hatırası ve mirasıdır.

Dünya üzerinde Cumhuriyet Gazetesi gibi asırlık tarihinin her döneminde çizgisini aynı düzeyde muhafaza edebilmiş, kalitesini her geçen gün arttırmayı başarmış yayın organı sayısı yok denecek kadar azdır. 101 yıldır büyük mücadeleler ortaya koyan Cumhuriyet Gazetesi, bizlere Uğur Mumcu'ların, Ahmet Taner Kışlalı'ların, Onat Kutlar'ların emaneti olması yönüyle de ayrı bir önem taşımaktadır. Yazarları katledilen, baskıyla, cezalarla, yasaklamalarla "sindirilmek" istenen Cumhuriyet Gazetesi, halkın haber alma hürriyetini savunmaktan asla geri adım atmamıştır. Özgür, bağımsız ve aydınlık bir Türkiye'de yayın hayatınıza devam etmeniz umuduyla; her yeni güne uyanışımda keyifle okuduğum; halkın haber alma hakkından, doğruluktan, özgür yayından ve demokrasi mücadelesinden asla ödün vermeyen; muhabirlerinden yazarlarına, yönetiminden okuyucularına kadar büyük bedeller ödemiş köklü çınar, Cumhuriyet Gazetesi'nin 101. yıl dönümünü yürekten kutluyor, Cumhuriyet Gazetesi'nin tüm emekçilerine sevgi ve saygılarımı iletiyorum.”

Eski TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş: “Nice yüz yıllara... Kurtuluşumuzda, kuruluşumuzda, demokrasi ve özgürlüklerin gelişmesinde emeği olan Cumhuriyet gazetesine nice yüz yıllar diliyorum. İsim babası Atatürk'ü, kurucusu Yunus Nadi'yi saygıyla anarken, bugüne getirenleri, yöneticilerini ve emekçilerini kutluyorum.”

Genel Başkanlar:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “101 yıldır ilkelerinden ödün vermeden, özgür ve bağımsız haberciliğin bayrağını taşıyan Cumhuriyet Gazetesi, demokrasimizin en temel taşlarından biri olan halkın doğru ve tarafsız bilgiye erişim hakkını kararlılıkla savunmaya devam etmektedir. Basın özgürlüğünün simgesi olan Cumhuriyet Gazetesi, kurulduğu 1924 yılından bu yana karşılaştığı tüm engellere rağmen gerçeklerin peşinde yılmadan yürümüş, toplumun sesi ve vicdanı olma misyonundan asla sapmamıştır. Bu anlamlı günde, gazetenizin her satırında emeği olan, halkın haber alma hakkını korumak için kalemini cesaretle kullanan, hayatını kaybetmiş tüm basın emekçilerini saygıyla anıyorum. Zorluklara ve baskılara rağmen mesleğinin onurunu yaşatan, halkın gerçekleri bilme hakkını savunan Cumhuriyet Gazetesi’nin tüm çalışanlarını içtenlikle kutluyorum.

Cumhuriyet Gazetesi’nin, özgür düşüncenin ışığını daha nice yıllar boyunca toplumla buluşturmasını temenni ediyor, bu özel gününüzde yanınızda olamasam da kalben yanınızda olduğumu ifade ederek tüm davetlilere saygılarımı sunuyorum.”

Genel Başkan Yardımcıları:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşcıer: “Bir asrı aşan tarihiyle Türkiye’nin vicdanı, laik cumhuriyetin yılmaz savunucusu ve demokrasinin güçlü kalemi olan Cumhuriyet Gazetesi, Yunus Nadi'den İlhan Selçuk’a, Uğur Mumcu’dan Ahmet Taner Kışlalı’ya uzanan devrimci çizgide, hak, hukuk ve adalet mücadelesinin kalbidir. Laik düzeni hedef alanların karşısında dimdik duran cesur bir kaledir. Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlanmacı geleneğinden ayrılmadan 101 yıldır demokrasinin sesini yükselten Cumhuriyet gazetesinin kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Bu onurlu mirası yaşatan, kalemini halkın çıkarından yana tutan tüm gazete emekçilerini saygıyla selamlıyorum.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka: “Cumhuriyet Gazetesi 101 Yaşında! Ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını verdiği Türk basınının asırlık çınarı, Cumhuriyet Gazetesi’nin 101. yaşını yürekten kutluyorum. Milli Mücadele’nin sesi Cumhuriyet Gazetesi, 101 yıldır aydınlanma devrimlerinin izinde, laiklik, özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunuyor. Yunus Nadi’nin vizyonuyla başlayan bu yolculuk; İlhan Selçuk, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı gibi saymakla bitiremeyeceğimiz birçok cesur yürekli gazetecinin kalemiyle örnek alınan bir gazete oldu ve olmaya da devam edecek. Cumhuriyet, yalnızca bir gazete değil, düşünceyi özgürce ifade etmenin, halkın sesini duyurmanın simgesidir. Bizler de bu demokrasi mirasına sahip çıkıyor, önünde saygıyla eğiliyoruz. 101 yıl önce atılan bu cesur adım, bugün de geleceğe umut veriyor, ülkemize aydınlık saçıyor.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut: “Yunus Nadi’den İlhan Selçuk’a 101 yıldır onurla, gururla yürünen bir yol... Adını Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün bizzat verdiği, cumhuriyetin, devrimlerin, demokrasinin yılmaz savunucusu, basınımızın köklü çınarı Cumhuriyet Gazetesi 101 yaşında! Nice özgür ve aydınlık yıllara…”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu: “Atatürk ilkeleri, hukuk devleti, demokrasi ve özgürlüklerimizin savunucusu Cumhuriyet gazetemizin 101. yaşı kutlu olsun. Bir asırdır aynı yolda…”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek: “Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu, demokrasinin ve basın özgürlüğünün simgelerinden Cumhuriyet gazetesinin 101. yılını kutluyorum. Nice aydınlık yıllara!”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu: “Doğru, güvenilir ve tarafsız haberciliğin adeta mumla arandığı günümüz şartlarında halkın haber alma teminatlardından biri de Cumhuriyet gazetesidir. Tarihinden aldığı güç ve onuru geçmişiyle Cumhuriyet gazetesinin bu misyonunu sürdüreceğine inancım tamdır. Milli Savunma ve Savunma Sanayi konularında tecrübeli, araştırmacı ve konularına hakim gazetecileri ile Cumhuriyet gazetesi çok önemli ve hayati konularda Türk milletine doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgileri aktarmaktadır. Yüzyıllık çınar Cumhuriyet gazetesinin 101. yaşını kutlar, kurumsal kimliği ile daha nice yüzyıllar Türk milletinin haber alma özgürlüğüne katkı sağlamasını dilerim.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekilli Ensar Aytekin: “Türkiye'nin hafızası, Cumhuriyet Gazetesi'nin 101. Yaşı kutlu olsun. Kalemleriyle tarihe tanıklık ederek yön gösterip aramızdan ayrılan tüm Cumhuriyet gaetesi aydınlarını saygıyla anıyor, gazetemizin bugünkü emekçilerine başarılar diliyorum. Nice 100'lere...”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu: “Cumhuriyet Gazetesinin 101. Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle yapmış olduğunuz nazik davete teşekkür ederim.İzmir de planlı bir faaliyetim olması nedeniyle katılamayacağımı bildirir kuruluş yıldönümünü kutlarım.”

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta: “Basın tarihimizin en köklü ve etkili yayın organlarından biri olan Cumhuriyet Gazetesi'nin 101. kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Toplumun doğru ve tarafsız haber alma hakkı için bir asrı aşkın süredir kararlılıkla sürdürdüğünüz yayıncılık anlayışı, demokratik kültürümüzün gelişmesinde çok kıymetli bir yere sahiptir. Cumhuriyet Gazetesi ailesine başarılarının devamını diliyorum.”

Milletvekilleri:

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan: “Halkın haber alma hakkını savunan, baskılara boyun eğmeyen, gerçeğin ve Cumhuriyetin yanında dimdik duran bir ses: Cumhuriyet Gazetesi. Kuruluşundan bu yana sadece bir gazete değil, aynı zamanda bir direnişin, bir aydınlanma mücadelesinin adı olan, sansüre, baskıya, karalamalara rağmen gerçeğin peşinden ayrılmayan Cumhuriyet gazetemizin kuruluş yıldönümü kutluyor, tüm Cumhuriyet emekçilerini saygıyla anıyorum. Uğur Mumcu’lardan bugün hâlâ kalemiyle mücadele eden tüm gazetecilere selam olsun! Cumhuriyet susturulamaz. Basın özgürlüğü teslim alınamaz.”

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü: “Cumhuriyet, ne hükümet ne de fırka (parti) gazetesidir. Cumhuriyet sadece cumhuriyetin, daha ilmi ve yaygın ifadesiyle demokrasinin savunucusudur. Cumhuriyet ve demokrasi fikir ve esaslarını çiğneyen ve yıkan, yıkmaya çalışan her kuvvetle mücadele edecektir...” 7 Mayıs 1924 tarihli Cumhuriyet gazetesindeki ilk başyazısında Yunus Nadi gazetenin ilkelerini böyle özetliyordu. Kurulduğu günden itibaren tüm baskılara karşı, Atatürk ilkelerinden, Cumhuriyetten ve demokrasiden asla ödün vermeden ilkeli duruşuyla gazetecilik yapan Cumhuriyet gazetesinin 101'inci yaşı kutlu olsun! Çok yaşa...”

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever: “101 yıldır Cumhuriyet için yazıyor... Mürekkebi özgürlük, manşeti direniş. Nice yıllara Cumhuriyet!”

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir: “Nice 101 yıllara…”

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Semra Dinçer: “Özgürlükten, halktan ve hakikatten yana tavrıyla bir asrı aşan Cumhuriyet Gazetesi 101 yaşında! Kalemini karanlığa değil, aydınlığa doğrultanlara selam olsun. Yaşasın basın özgürlüğü, yaşasın Cumhuriyet!”

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç: “Türkiye'nin saygın ve güçlü sesi Cumhuriyet Gazetesi 101 yaşında. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sahip çıkan tüm Cumhuriyet gazetesi emekçilerini ve okurlarını kutluyor, nice yıllar diliyorum.”

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal: “Türkiye'nin hafızası Cumhuriyet gazetesinin 101. yaşı kutlu olsun. Cumhuriyet; Uğur Mumcu’dur, Bahriye Üçok’tur, Muammer Aksoy’dur. Cumhuriyet; kalemi susturulmak istenenlerin, hakikati haykıranların, korkuya teslim olmayanların gazetesidir. Cumhuriyet’in emekçilerini kutluyorum. Kaleminiz keskin, yüreğiniz sağlam, inancınız diri olsun. Nice 101 yıllara, direnerek, büyüyerek, aydınlatarak…”

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut: “Gururumuz, aydınlık Türkiye hedefinin yılmaz kalesi, basınımızın koca çınarı, Ulu Önder Atatürk'ün ismini verdiği Cumhuriyet Gazetemizin 101'inci yaşını büyük bir onur ve sevinçle kutluyoruz. Zor zamanların da biteceğini, üstümüze karabasan gibi çöken bu karanlığın da dağılacağını biliyor, mücadelemizi bu kararlılıkla sürdürüyoruz.

Ülkemizin her sorununu aşacağımız gibi Cumhuriyetimizin önündeki tüm engelleri mutlaka kaldırıp laik, demokratik, çağdaş, tam bağımsız Türkiye hedefine elbette ulaşacağız! Sizlerin şahsında, gazetemize dünden bugüne emek veren herkesi minnetle anıyor ve teşekkürlerimizi sunuyorum. Her zaman dayanışma içinde, hep olduğu gibi omuz omuza vermeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Aydınlık bir gelecek için nice yıllara Cumhuriyet! Çok yaşa Cumhuriyet!”

25 ve 26. Dönem CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu: “Cumhuriyet gazetesinin 101. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.”

Belediye Başkanları:

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç: “Türk basınının köklü çınarı, adını Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koyduğu Cumhuriyet Gazetesi'nin 101. yaşı kutlu olsun. Bir asrı aşkın süredir demokrasi mücadelesine güç vererek özgür düşünceyi ve halkın haber alma hakkını savunan Cumhuriyet'e nice seneler diliyorum.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Altan İnanç: “Adını Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten alan, Cumhuriyet devrimlerine bağlı, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin ödünsüz savunucusu köklü çınarımız Cumhuriyet Gazetesi’nin 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Okurları ile birlikte nice 101 yıllara.”

Dernek ve sendikalar:

Ankara Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu: Cumhuriyet ve basın özgürlüğüne olan bağlılıyla, halkın haber alma hakkını 101 yıldır cesaret ve kararlılıkla savunan Cumhuriyet gezetesinin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Laiklikten hukukun üstünlüğüne, demokrasiden insan haklarına kadar toplumsal sorumluluğu önceleyen yayın çizgisiyle Cumhuriyet, sadece bir gazete değil fikir ve mücadele mirasıdır. Başta emek veren tüm gazeteciler olmak üzere, Cumhuriyet ailesini yürükten selamlıyor, nice yıllar diliyorum. Cumhuriyet gazetesinin 101. yıl dönümü kutlu olsun.”

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt: “Büyük Atatürk’ün Cumhuyet’in ilanından sonra Milli Mücadele’nin zafere ulaştığını, kendisinin Hakimiyet-i Milliye, Yunus Nadi’nin Anadolu’da Yeni Gün gazetelerinin işlevlerini tamamladığını, şimdi Cumhuriyet karşıtları ile mücadele edecek yeni bir gazeteye ihtiyaç olduğunu belirterek Yunus Nadi Abalıoğlu’a kurdurduğu ve adını da bizzat koyduğu, 60 yılı aşkın süredir okuru olduğum, Atatürk ilkelerinin ve Aydınlanma devrimlerinin yılmaz savunucusu, Devrim ve Demokrasi şehitlerimiz Muammer Aksoyların, Bahriye Üçoklaron, Uğur Mumcuların Ahmet Taner Kışlalıların gazetesi, “Türk Milleti’nin vicdan sesi” gazetem Cumhuriyet’in 101. yaşını kutluyor, nice 101 yıllar diliyorum.”

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği: “Büyük Atatürk’ün Yunus Nadi Bey’den kurulmasını bizzat istediği ve adını da yeni rejimi yansıtması için bizzat koyduğu Cumhuriyet Gazetesi; kuruluşundan bu yana geçen 101 yıldır cumhuriyetin, devrimlerin, demokrasinin ve özgür düşüncenin savunucusu olmaya devam ediyor. Laik ve çağdaş Türkiye’nin en önemli kurumlarından Cumhuriyet Gazetesi’ni ve bu bir asırlık geçmişin gurur ve kıvancını paylaşan okuyucularını kutluyoruz. Her türlü zorluk karşısında ‘İlhan Selçuk’un, Uğur Mumcu’nun yolundan dönmeyiz’ diyen yazar ve yayın kadrosunu saygıyla selamlıyoruz.”

Eğitim-İş: (Ankara Temsilciliğimize çiçek yolladı) “Cumhuriyet Gazetesi'nin 101. yılı kutlu olsun! Tam 101 yıldır özgürlüğün, aydınlanmanın ve halkın sesi olmayı sürdüren Cumhuriyet Gazetesi, kurulduğu ilk günden bu yana demokrasi, laiklik ve cumhuriyet değerlerinin yılmaz savunucusu olmuştur. Basın özgürlüğünün teminatı, çağdaşlaşmanın öncüsü ve hak mücadelesinin sesi olan Cumhuriyet Gazetesi; sadece bir gazete değil, bir ulusun vicdanı, bir umut ışığıdır.

Zorluklara rağmen ilkelerinden ödün vermeden yoluna devam eden Cumhuriyet, bugün de aynı kararlılıkla Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık geleceği için mücadele etmektedir. Başta kurucuları olmak üzere, emeği geçen tüm yazarları, muhabirleri ve çalışanlarını saygı ve minnetle anıyor; Cumhuriyet Gazetesi'nin nice 100 yıllara aynı inançla yürümesini diliyoruz. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet gazetesi.”

Eski Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir: “Adını Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten alan, Atatürk’ün, Cumhuriyetin ve devrimlerin ödünsüz savunucusu, ilkeleri uğruna bir çok yazarını şehit veren asırlık çınar Cumhuriyet Gazetesi, halkı aydınlatmaya devam ediyor. Mustafa Kemal’in kurduğu laik demokratik cumhuriyeti, cumhuriyetin devrimlerini, kadın haklarını, hakkı, hukuku, adaleti, emeği, emekçiyi, bilimi, sanatı, demokrasiyi, ulusal ve evrensel değerleri anti-emperyalist bir çizgide savunan Cumhuriyet gazetesinin 101. yaşı kutlu olsun. Tüm Cumhuriyet çalışanlarına selamlarımı iletiyor, başarılar diliyorum.”

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu: “Aydınlanmadan, çağdaşlıktan ve özgürlükten yana mücadelesiyle örnek olan, Türk basın sektörünün asırlık çınarı Cumhuriyet Gazetesi’nin 101. yaşını kutlar, başarı dolu nice yıllar dileriz.”

Türkiye Haber İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak: “Köklü geçmişiyle ülkemizin basın tarihinde onurlu bir yere sahip olan Cumhuriyet Gazetesi'nin 101. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 7 Mayıs 1924 tarihinde Yunus Nadi tarafından kurulan Cumhuriyet Gazetesi, yalnızca bir basın kuruluşu değil; aynı zamanda Cumhuriyet değerlerinin, bağımsız düşüncenin ve halkın özgürce bilgi edinme hakkının yılmaz savunucusu olmuştur. Savaş yıllarının ardından kurulan genç Cumhuriyet'in sesini Anadolu'ya ve dünyaya duyurmayı amaçlayan bu köklü gazete, geçen yüzyıl boyunca birçok zorluğa göğüs germiş, baskılara boyun eğmeden kalemini halktan yana kullanmayı sürdürmüştür. Cumhuriyet Gazetesi elbette yalnızca bir gazete değildir. O, Türkiye'nin hafızasıdır.

Sizlerin mesleğinize göstermiş olduğunuz dirayet ve özveri bu anlamda her birimiz için ilham kaynağıdır. "Gazetecilik, kamu adına gerçekleri araştırma ve açıklama mesleğidir" diyerek mesleğin onurunu, cesaretini ve sorumluluğunu miras bırakan Uğur Mumcu'yu da bu vesile ile saygı ve özlemle anıyorum. Nazik davetiniz tarafıma ulaştı, fakat teşkilat çalışmalarımız nedeniyle aranızda bulunamayacağımı üzülerek bildiririm. Cumhuriyet Gazetesi'nin 101 yıllık bu değerli birikiminin, nice yüzyıllara aynı kararlılıkla taşınmasını temenni ediyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, gazetemizin kurucularını ve emekçilerini saygı ve minnetle anıyor, tüm çalışanlarını en içten duygularımla selamlıyorum.”

Türk-İş/Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Savaş Nigar: “Adını Cumhuriyet’ten alan, Cumhuriyet’in savunuculuğunu kendine ilke edinen Cumhuriyet Gazetesinin 101. yaşını kutluyor; kalemin daima özgür olmasını diliyorum. Dünden bugüne Cumhuriyet’e emek veren, basın ve ifade özgürlüğü için mücadele eden tüm basın emekçilerini dayanışma duygularımla selamlarken, bu uğurda kaybettiklerimizi saygıyla anıyorum.”

Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV) Başkanı Şükrü Koçoğlu, Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş’i arayarak kutladı.

Üniversiteler:

Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurul Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal: Cumhuriyet gazetesinin 101. yıl dönümünü kutluyor, sağlıklı başarılı günler diliyorum.

Okurlarımız:

Yaşar Aladağ: “Cumhuriyet, cumhuriyettir... 101’nci yaşınız kutlu; ömrünüz, ilelebet yaşayacak cumhuriyet kadar uzun olsun...”

Yüksel Işık: “Halkın haber alma hakkını 101 yıldır ısrarla, inatla ve kararlılıkla yerine getiren Cumhuriyet Gazetesine yeni yaşında başarılar diliyorum. Nice 101’lere.”

Eski Müftü Gani Aşık: “Nice 101 yıllara ulaşmak dileğiyle”