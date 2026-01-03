Yurdun birçok yeri beyaza büründü: 4 kentte 630 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 630 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin yapısından dolayı, kar nedeniyle kentte 217 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

İlçelerde de belediye birimleri, sokak ve kaldırımlarda kar küreme çabasını sürdürüyor, kişinin da ev ve iş yerlerinin önünde biriken kar temizledi.

HAKKARİ

Kentte son günlerdeki yağışların ardından kar merkezinin 1 metresini aştı.

Kar yağışının ardından il merkezi ve ilçelerde, ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karları temizlemeye başladı.

İl Özel İdaresinden kaynaklanan etkilere göre, yoğun kar nedeniyle önceki gün kapanan 357 yerleşim yeri planının 185'i ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 172 köy ve mezra yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, şehir merkezi ve mahalle yollarında kar temizlemeyi sürdürüyor.

Düşen büyümeler nedeniyle kapanan Hakkari-Çukurca kara yolunda çalışma yapan Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, Hakkari-Van karayolunun Arslankaya Tüneli yakınında da yol genişletme çalışması yürütüyor.

BİTLİS

Kent merkezi ve ilçelerde yoğun kar ve tipi nedeniyle 171 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karın ardından soğuk havanın şiddeti devam ettiği Bitlis'te, İl Özel İdaresi ekipleri yolları genişletmek için aralıksız devam ediyor, belediye ekipleri de cadde ve sokakları temizliyor.

Yolu kardan kapalı Çeltikli hastalığında rahatsızlanan kalp hastası kadın, ekiplerin çalışması sonucu tedavi edildi.

Kar yağışının etkili olduğu Tatvan ilçesinde dün depo olarak kullanılan bir iş yerinin çatısı çöktü. İçerisinde mahsur kalan bir vatandaş, yarası alınmadan kurtarıldı.

Beyaza bürünen ilçede ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele sürüyor.

MUŞ

Kent genelinde olumsuz hava koşulları sürüyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 70 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Kapalı yolları açmak için ekiplerin sahada yoğun çalışmayı sürdürdüğünü kaydeden Yentür, yolların kısa sürede açılacağını kaydetti.

Soğuk havanın etkili olduğu kentte değiştiği ev ve iş yerlerinin önünde biriken kar temizlemeye başladı, belediye birimlerinin sokak ve kaldırımlarda kar küreme çalışması sürdürüldü.