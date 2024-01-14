Yürek burkan manzara: 'Şehit haberi gelince hatırladılar'

Yayınlanma: 14.01.2024 - 17:36

Güncelleme: 14.01.2024 - 17:36

Şehit Özdemir’in mahallesinin deprem sonrası durumu ise yürek burktu. Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Şerefoğlu Mahallesi depremde büyük yıkım yaşadı. Yaklaşık 250 hanenin bulunduğu mahallede binaların tamamına yakını yıkıldı ya da ağır hasar aldı.

Yıkılan sağlık ocağı ve camiinin yeniden yapılmaması nedeniyle mahalledeki yurttaşların önemli bir bölümü başka yerlere giderken, gidecek yeri olmayan yurttaşlar ise konteynerlerin yalıtımsızlığı ve özensiz yerleştirilmesi nedeniyle ısınma sorunu yaşayarak, soba kurabilmek için çadırlarda yaşamak zorunda bırakıldı.

“ÇADIRDA KALMAK ZORUNDA BIRAKILDIK”

Özdemir’in şehit haberine kadar mahalle adeta unutulurken acı haber sonrası AFAD’ın aile çadırına 10 ısıtıcı bırakıp gitmesi de tepki çekti. Başka tepki çekenler gelişmeler ise şehit haberi sonrası bölgeye getirilen ‘tam teşekküllü’ konteynerler ve protokol geleceği için belediyenin ilk defa yol temizlemesi oldu.

Gazetemize konuşan Şehit Özdemir’in çocukluk arkadaşı Ercan K., “Biz beraber büyüdük. Ailesinin maddi durumu kötü olduğu için sözleşmeli er olmak başvuruda bulundu. Başvuruyu beraber yaptık, ben göz durumundan ötürü elendim. O devam etti. Sık sık telefonla konuşuyorduk, depremden sonra hiç izne gelemedi. Kız kardeşi de öğretmen olarak yeni atanmıştı” dedi.

Şehidin kuzeni İsmail Ö. ise “Deprem sonrası konteyneri adeta atıp gittiler. Altyapısı bile oluşturulmadığından çadırda kalmak zorundaydık. Cenaze namazı bile mezarlığın yanında bir sosyal tesiste kılındı. Bugüne kadar ne iktidardan ne de muhalefetten kimse gelmemişti” ifadelerini kullandı.