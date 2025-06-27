Yürekleri ısıtan görüntü... Hastalanan kedi veterinere sığındı: 'Kendini bahçemizden içeri atarak bizden yardım istedi'

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. Olay, Veteriner Hekim Yezdan Yıldırım'a ait klinikte meydana geldi.

Kliniğin bahçesine giren ve kendini içeri atan kedi, kısa sürede veteriner hekimlerin dikkatini çekti.

Veteriner hekim Ayça Yılmaz tarafından hemen muayene edilen kedinin, yoğun sıcaklık stresi ve ağız enfeksiyonu geçirdiği belirlendi.

"KENDİ KENDİNE TEDAVİ OLMAYI TERCİH ETTİ"

Veteriner Hekim Yezdan Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu sıcak günlerde ilk defa gördüğümüz bu çocuğumuz, kliniğimizde beslediğimiz onca köpeğe rağmen kendini bahçemizden içeri atarak adeta bizden yardım istemişti. İlk baktığımızda yoğun bir sıcaklık stresi ve ağız enfeksiyonuna sahip olduğunu gördük. Bunun sonucunda da ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kliniğimizde misafir ederek tedavisine başladık.

Günümüz şartlarında insanlar hastaneler önlerinde aylarca, haftalarca sıra beklemesine rağmen bu arkadaşımız insanlardan medet ummak yerine gelip kliniğimize kendi kendine tedavi olmayı tercih etti. Umarım bu arkadaşımız en kısa sürede sağlığına kavuşur ve biz de yeni bir yuva bulmasına vesile oluruz."