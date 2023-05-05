Yurt dışı sandıklarında neler oluyor? Açılmamış oy pusulalarıyla ilgili bomba iddia: AKP mührü çıktı

Yayınlanma: 05.05.2023 - 13:43

Güncelleme: 05.05.2023 - 13:46

14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy verme işlemleri sürüyor.

Seçim güvenliği hakkında endişeler sürerken Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Avustralya'da açılmamış oy pusulalarında mühür vurulmuş pusulalar yer aldığını açıkladı. Işık, pusulanın fotoğrafını da paylaştı. Paylaşımda oy pusulasında AKP'nin mührünün vurulu olduğu görüldü.

Işık, "Avusturalya'dan bir sandık yetkilisi arkadaşımız yazmış. Fotoğrafını da göndermiş. 720'lik açılmamış oy pusulalarında bir partinin mührü vurulmuş pusulalar çıkmış. Sandık başındaki bir yetkili yakalamış, tutanak tutulmuş. Kabine girmeden önce pusulalarınızı mutlaka kontrol edin" diye yazdı.

İşte o paylaşım: