Yurt dışından dönen CHP Genel Başkanı Özel’i, İstanbul Havalimanı’nda partililer karşıladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, perşembe günü Belçika’nın başkenti Brüksel’de, Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Avrupa Birliği (AB) Zirvesi Liderler Hazırlık Toplantısı’na katıldı. Bir dizi ikili görüşmeler de gerçekleştiren Özel, cuma ve cumartesi günlerinde de Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD) Kongresi’ne katıldı.



Yurt dışı temaslarını tamamlayan Özel, ülkeye döndü. Özgür Özel’i, İstanbul Havalimanı’nda, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve parti örgütü karşıladı.

Edinilen bilgiye göre Özel, çarşamba gününe kadar İstanbul’da kalacak. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının 100’üncü günü nedeniyle Özel, salı günü Saraçhane’de miting yapacak.